MINI sta registrando un'ottima prima parte di 2026 in immatricolazioni: ecco i dati aggiornati sulle vendite del marchio in Italia

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

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Ufficio Stampa MINI MINI sta crescendo

Tra i marchi che crescono di più in Italia nel corso del 2026 c’è spazio per MINI che sta vivendo un anno da grande protagonista del mercato italiano, con immatricolazioni in netta crescita in confronto a quanto registrato lo scorso anno.

I numeri sulle vendite di auto nel nostro Paese confermano l’ottimo stato di salute del marchio britannico, che sta facendo registrare una crescita sostanziale nel confronto con i dati dello scorso anno, battendo nettamente i numeri dell’intero mercato.

Andiamo ad analizzare la situazione grazie agli ultimi dati sulle immatricolazioni forniti da UNRAE.

Un mese di maggio positivo

MINI ha chiuso il mese di maggio in netta crescita, con un totale di 1.715 unità immatricolate in tutta Italia e un incremento percentuale del 22,68% su base annua. Si tratta di un passo in avanti considerevole che vale al marchio una quota di mercato dell’1,14%. MINI ha battuto il mercato italiano a maggio, cresciuto solo del 7,6% rispetto allo scorso anno.

Un ottimo 2026 fino a questo punto

Il parziale annuo, inteso come il periodo gennaio – maggio, di MINI è molto positivo. Nel corso del 2026, considerando i dati aggiornati a fine maggio, la Casa ha registrato un totale di 8.154 unità immatricolate, con un incremento su base annua pari al 27,31%. Il market share è di poco superiore all’1%, in crescita rispetto allo 0,89% dello scorso anno.

Anche nel parziale annuo, MINI ha battuto il mercato, cresciuto “solo” del 9,4% su base annua nel periodo considerato. Per approfondire l’andamento delle vendite sul mercato italiano potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sui dati delle immatricolazioni in Italia aggiornati al mese di maggio 2026. Il marchio rientra anche nella classifica dei marchi che crescono di più in Europa considerando i dati aggiornati.

Bene anche in Europa

Il 2026 sta andando bene per MINI anche sul mercato europeo. In questo caso, considerando i dati ACEA aggiornati ad aprile, possiamo notare una crescita sostanziale nel confronto con i dati dello scorso anno che conferma il trend positivo per il brand britannico.

MINI ha chiuso un mese di aprile molto positivo, con un incremento delle vendite del 22,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In totale, il marchio ha venduto poco più di 15 mila unità nel corso del periodo considerato, toccando un market share dell’1,4%.

Per quanto riguarda il parziale annuo, invece, le vendite sono state pari a 60 mila unità. In questo caso, la crescita registrata dal marchio risulta pari al 12,8%, con una quota di mercato dell’1,3% (i dati si riferiscono al mercato europeo che comprende tutti i Paesi UE, i Paesi Efta e il Regno Unito).

Per i dati aggiornati sull’andamento delle vendite in Europa non ci resta che attendere un paio di settimane, con l’arrivo dei nuovi dati relativi al mese di maggio che aggiorneranno la situazione.