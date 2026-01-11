Honda domina il mercato italiano delle due ruote con risultati importanti: ecco quali sono le moto e gli scooter più venduti nel corso del 2025

Honda si conferma un brand di riferimento per il mercato delle due ruote in Italia. I risultati raggiunti nel corso del 2025, confermati direttamente dall’azienda nipponica con un comunicato stampa, certificano una crescita in doppia cifra e una quota che conferma il ruolo di protagonista assoluta del mercato. Andiamo a riepilogare i dati annunciati dall’azienda in merito alle sue performance in Italia, con i risultati di vendita registrati nel corso del 2025.

Un anno molto positivo

Honda ha registrato un totale di oltre 85.000 immatricolazioni, con un incremento del 14,2% rispetto ai dati dell’anno precedente. Per effetto di questi risultati, il brand ha conquistato il primo posto per il mercato delle due ruote in Italia, ottenendo un market share pari al 25,7%.

A guidare le vendite di Honda ci sono gli scooter SH, veri e propri punti di riferimento del brand con oltre 40 mila immatricolazioni complessive. Dando uno sguardo più nel dettaglio, vediamo come gli SH125i, SH150i e SH350i che fanno registrare rispettivamente oltre 19mila, 10mila e 11mila, si piazzino in cima alla classifica assoluta dei modelli a due ruote più venduti in Italia. Ricordiamo che la gamma SH ha da poco celebrato i suoi primi 40 anni.

Continua anche il successo dell’ADV350 che ha ottenuto 6.039 immatricolazioni nel corso del 2025, confermando il successo dei crossover nel settore scooter. Tra i maxi-scooter, invece, si registra il successo di X-ADV, con un totale di 7.737 unità immatricolate e una crescita del 39% rispetto all’anno precedente. Questo risultato rende il modello di Honda un vero e proprio best seller e anche il modello più venduto della sua categoria.

Leader anche tra le moto

Per quanto riguarda le moto, la Casa nipponica conquista la prima posizione tra i brand con un totale di 18.900 unità immatricolate e un incremento del 9,2% rispetto ai dati dell’anno precedente. Da segnalare il successo della XL750 Transalp che, con 2.920 unità vendute, si afferma come la moto sotto i 1.000 cc più venduta in Italia. Ci sono anche ottime performance per la CRF1100L Africa Twin (2.693 unità) e per la versatile NC750X (1.932 unità). Un altro grande successo per Honda nel 2025 è stata la GB350S (1.683 immatricolazioni) che conferma la capacità della Casa di realizzare modelli accessibili e pensati per i neofiti.

Ricordiamo che il mercato italiano delle due ruote ha chiuso il 2025 con un risultato negativo e, quindi, con immatricolazioni inferiori a quelle del 2024. Questo dato è legato a doppio filo a una questione normativa che ha spinto le immatricolazioni lo scorso anno. Per saperne di più potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle vendite di moto in Italia nel 2025.

