Multe record nel 2025: Milano, Roma e Firenze guidano gli incassi, ma la classifica cambia analizzando i dati pro capite e il peso sugli automobilisti

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iStock Multe 2025: la classifica dei comuni

Un anno da record il 2025 per i comuni italiani, che hanno incassato dagli automobilisti ben 1,77 miliardi di euro attraverso multe e sanzioni. Un tesoretto cresciuto di 12 milioni rispetto al 2024 e che offre alle pubbliche amministrazioni una fonte economiche importante, per alcuni comuni più di altri.

Numeri importanti, che raccontano molto dello stile di guida dell’italiano medio, ma non solo. Da un lato c’è il tema della sicurezza stradale, dall’altro quello delle casse comunali, per le quali le sanzioni rappresentano una voce sempre più rilevante. E se è vero che le multe servono (o dovrebbero servire) da deterrente per comportamenti pericolosi, è altrettanto evidente che nei grandi centri urbani il volume di traffico e di infrazioni gioca un ruolo decisivo nel determinare gli incassi.

Milano guida la classifica

In cima alla classifica c’è Milano, che nel 2025 ha raccolto circa 178,6 milioni di euro in sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Un primato che non sorprende, considerando il traffico intenso, le numerose ZTL e l’ampia diffusione di sistemi di controllo automatico. Al secondo posto troviamo Roma, con 132,8 milioni di euro, mentre sul terzo gradino del podio si posiziona Firenze, che raggiunge quota 73,3 milioni.

Guardando più in generale, emerge un dato interessante: i primi dieci comuni italiani concentrano da soli circa 630 milioni di euro, pari a oltre un terzo del totale nazionale. Questo conferma come le grandi città siano il vero epicentro delle multe, complice una combinazione di fattori che va dalla densità di traffico alla complessità della viabilità urbana.

Non è solo una questione di numeri assoluti, ma anche di organizzazione: i centri più grandi dispongono di infrastrutture più avanzate per il controllo, come autovelox, telecamere e sistemi elettronici di monitoraggio delle corsie preferenziali.

La classifica completa

Entrando nel dettaglio, ecco la graduatoria dei comuni italiani con i maggiori incassi da multe nel 2025:

Milano: 178.594 euro;

Roma: 132.768 euro;

Firenze: 73.265 euro;

Torino: 56.015 euro;

Napoli: 47.026 euro;

Genova: 36.158 euro;

Palermo: 28.611 euro;

Bologna: 27.212 euro;

Padova: 25.938 euro;

Verona: 24.331 euro.

Una classifica che ricalca, in larga parte, la dimensione dei centri urbani e il loro peso demografico, ma che mette anche in luce alcune differenze legate alla gestione del traffico e alla presenza di controlli più o meno capillari.

Multe pro capite: qui la storia cambia

Se però si cambia prospettiva e si analizzano gli incassi in rapporto al numero di abitanti, la classifica si trasforma. In questo caso è Firenze a salire in cima, con una media di circa 202 euro per abitante. Un dato significativo, che riflette una città con un forte afflusso turistico e una rete urbana complessa, dove le infrazioni possono essere più frequenti. Segue Siena, con circa 180 euro pro capite, mentre Milano scende a circa 130 euro per cittadino. Questa lettura offre un punto di vista diverso e, per certi versi, più indicativo: non conta solo quanto incassa un comune in totale, ma quanto pesa davvero ogni multa sul singolo automobilista.

Il tema delle multe resta sempre delicato. Da un lato c’è la necessità di garantire sicurezza sulle strade, riducendo comportamenti pericolosi come eccesso di velocità, uso del telefono alla guida o mancato rispetto della segnaletica. Dall’altro, però, cresce la percezione che le sanzioni siano diventate anche uno strumento per rafforzare i bilanci comunali.