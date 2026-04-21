Nissan Qashqai è il C-SUV più venduto in assoluto a marzo nel totale dei canali a noleggio: ecco come l'efficienza da 22,2 km/l ha convinto professionisti e privati

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Nissan Nissan Qashqai: il C-SUV continua l'ascesa nel mercato italiano

Il panorama automobilistico dei primi mesi del 2026 parla chiaro: Nissan Qashqai è la dominatrice del segmento C-SUV. Nel contesto ultra-competitivo delle strade italiane, questo modello si è imposto come un punto di riferimento assoluto, capace di coniugare l’eredità storica con un’innovazione tecnologica che guarda con decisione al domani della mobilità. I numeri registrati nel primo trimestre dell’anno delineano il profilo di un successo travolgente, capace di scalare le classifiche di vendita e di conquistare segmenti di mercato estremamente esigenti. Compreso il settore del noleggio.

Un successo certificato dai numeri

Analizzando i dati di vendita di marzo e del primo trimestre 2026, la Nissan Qashqai – come dicevamo – si attesta come il C-SUV più venduto in assoluto nel canale del noleggio, sia a breve che a lungo termine. Se si allarga l’orizzonte all’intera classifica di vendita nazionale, che comprende ogni segmento e modello, i risultati sono altrettanto impressionanti: Qashqai ha conquistato il terzo posto nel mese di marzo e il quarto posto nel trimestre complessivo.

Questi numeri trovano una spiegazione profonda nel settore del noleggio a lungo termine, dove le scelte degli utenti sono guidate da parametri rigorosi come l’efficienza e il comfort. In questo specifico canale, la versione dotata della tecnologia e-POWER ha sbaragliato la concorrenza, rappresentando oltre il 50% dei contratti totali della gamma Qashqai. È la dimostrazione che chi sceglie l’auto per scopi professionali o per una mobilità quotidiana intensiva riconosce nel propulsore Nissan la risposta ideale alle proprie necessità.

La rivoluzione dell’e-POWER

L’anima di questo successo è la terza generazione della tecnologia e-POWER, lanciata in Europa nel 2025 proprio su questo modello. Si tratta di un sistema unico nel suo genere, progettato per offrire tutte le sensazioni e i vantaggi della guida elettrica – come l’accelerazione fluida, brillante e una silenziosità cristallina – eliminando però la necessità della ricarica alla spina. Il conducente può godere della reattività di un motore elettrico mantenendo la praticità del rifornimento a benzina, rendendo la Qashqai il veicolo di transizione perfetto verso le zero emissioni.

Le caratteristiche tecniche raccontano una progressione straordinaria rispetto alle generazioni precedenti:

efficienza e consumi: il consumo di carburante si è ridotto del 12%, scendendo a una media di 4,5 l/100km (ciclo WLTP), permettendo di percorrere fino a 22,2 km con un singolo litro;

il consumo di carburante si è ridotto del 12%, scendendo a una media di 4,5 l/100km (ciclo WLTP), permettendo di percorrere fino a autonomia da record: grazie a un serbatoio da 55 litri, l’autonomia complessiva è cresciuta del 13%, superando i 1.200 km con un pieno , una cifra che garantisce una libertà di movimento senza precedenti per un SUV della sua categoria;

grazie a un serbatoio da 55 litri, l’autonomia complessiva è cresciuta del 13%, superando i , una cifra che garantisce una libertà di movimento senza precedenti per un SUV della sua categoria; sostenibilità: anche l’ambiente ne beneficia, con una riduzione delle emissioni di CO₂ del 12%, che passano da 116 g/km a 102 g/km.

Comfort, potenza e gestione

Varcando la soglia dell’abitacolo, si percepisce immediatamente il lavoro di affinamento acustico svolto dagli ingegneri Nissan. La rumorosità interna è stata ridotta di 5.6 dB, raggiungendo livelli di silenziosità paragonabili a quelli di un veicolo 100% elettrico (EV). Per chi invece cerca un piglio più dinamico, la modalità Sport offre ora una potenza totale di 205 CV (+15 CV rispetto al passato), garantendo sorpassi sicuri e una guida coinvolgente.

Infine, Nissan ha saputo ottimizzare anche i costi di gestione. Gli intervalli di manutenzione sono stati estesi da 15.000 a 20.000 km, un dettaglio non trascurabile che riduce significativamente i costi di esercizio della vettura nel tempo, rendendola una scelta razionale tanto per il privato quanto per le flotte aziendali. Con questo mix di prestazioni eccezionali e razionalità economica, la Nissan Qashqai si conferma ancora una volta come la regina indiscussa del suo segmento.