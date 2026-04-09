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Ufficio Stampa Nissan Il SUV di Nissan conquista gli italiani

La Nissan Qashqai si conferma, sempre di più, un punto di riferimento del mercato italiano. Il primo trimestre del 2026, infatti, è stato molto positivo per il modello, vero e proprio simbolo del marchio nipponico. I dati sulle immatricolazioni confermano che Qashqai è leader del suo segmento e continua a crescere, mantenendo un margine notevole sulle dirette concorrenti.

Un trimestre ottimo

Come confermano i dati di UNRAE, la Nissan Qashqai ha chiuso il mese di marzo 2026 con un totale di 3.686 unità immatricolate, conquistando la leadership del segmento C del mercato. Anche il primo trimestre del 2026 è stato positivo con un totale di 8.176 unità vendute in tutta Italia e un incremento pari a circa il 14% rispetto ai risultati ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno.

Per effetto di questi risultati, Qashqai si conferma il SUV più venduto di segmento C (con oltre 1.100 unità di vantaggio rispetto al diretto concorrente più vicino) ed entra anche nella Top 10 dei SUV più venduti in Italia. Contestualmente, Qashqai occupa anche la sesta posizione nella Top 10 delle ibride più vendute in Italia.

Merito di e-POWER?

I numeri di Qashqai sono stati celebrati da Nissan Italia che ha colto l’occasione della conquista della leadership nel primo trimestre del 2026 per evidenziare alcuni aspetti del successo del suo SUV. I risultati del modello sono stati trainati dal nuovo e-POWER che ha registrato una crescita del 31% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a una quota complessiva delle vendite tra i privati superiore al 50%.

Nissan ha evidenziato il ruolo centrale di e-POWER che con la terza stagione è stato completamente riprogettato per “esaltare tutti i suoi punti di forza, offre minori consumi, minori emissioni, maggiore potenza e una guida ancora più silenziosa e si conferma la soluzione ideale per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica senza cambiare le proprie abitudini o per chi fino a ieri acquistava vetture diesel“.

Gli altri successi di Nissan

Nissan ha raggiunto anche altri traguardi importanti in queste settimane. X-Trail, il più grande crossover della gamma del brand, ha conquistato il 10° posto tra i SUV di segmento D più venduti in assoluto, confermando l’ottimo stato di salute della gamma SUV del marchio. Nel frattempo, nel corso del mese di marzo sono iniziate le prime consegne della sesta generazione di Micra, l’elettrica che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il brand e che sarà seguita dalla terza generazione di Leaf, da una nuova versione di X-Trail e da un rinnovamento della gamma Juke che vedrà anche il debutto di Juke EV.

Il programma di aggiornamento della gamma è ancora in corso e questo fattore può essere rilevato dall’analisi complessiva delle vendite del brand che ha chiuso il trimestre con un totale di poco più di 13 mila unità vendute e un calo del 2,76% delle immatricolazioni rispetto ai dati del primo trimestre dello scorso anno. Il successo di Qashqai e X-Trail e le altre novità in arrivo nei prossimi mesi, però, rappresentano una garanzia per il futuro di Nissan che punta a rafforzare la sua posizione in Italia.