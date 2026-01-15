I dati forniti da ANIASA e Dataforce confermano un trend di crescita positivo per le immatricolazioni a noleggio nel corso del 2025, con un incremento del 10,7% a fronte di un mercato che ha chiuso l’anno appena terminato in leggera flessione (-2,4%). La quota di mercato del noleggio nell’intero anno supera il 30% mentre si registrano segnali positivi sia nel “lungo termine” (+11,6%) sia nel “breve termine” (+19,3%) per le auto. In leggero calo, invece, il comparto dei veicoli commerciali leggeri (-3,34%), sia per quanto riguarda il “lungo termine” (-1,34%) che per il “breve termine” (-16,1%). Andiamo ad analizzare tutti i dati principali del report partendo dall’elenco delle auto e dei veicoli commerciali più noleggiati in Italia.
Le auto più noleggiate
Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, la vettura più noleggiata in Italia risulta essere la Fiat Panda, che sfiora quota 20.000 unità con un incremento del +2,2%. La Top 5 delle auto più noleggiate è così composta:
- Fiat Panda
- Volkswagen Tiguan
- BMW X1
- Renault Clio
- Peugeot 3008
Per i veicoli commerciali leggeri, invece, la Top 5 comprende:
- Fiat Doblò
- Fiat Ducato
- Ford Transit
- Fiat Scudo
- Ford Transit Custom
Passiamo ora al noleggio a breve termine. Tra le autovetture, la Top 5 delle auto più noleggiate è così composta:
- BYD Seal U
- MG 3
- Fiat Panda
- Peugeot 208
- Fiat 600
Per quanto riguarda i veicoli commerciali, invece, i modelli più richiesti sono stati:
- Iveco Daily
- Fiat Ducato
- BYD ETP3
- Toyota Proace City
- Ford Transit
Gli altri dati
Tra i dati evidenziati da ANIASA, che confermano quanto già era stato evidenziato nel corso del terzo trimestre del 2025, emergono diversi aspetti molto interessanti che vanno a caratterizzare il settore del noleggio a lungo termine. Per prima cosa, si registra una crescita della quota dei privati, che nel 2025 è stata del 20,9%, ritornando ai livelli del 2021. Per quanto riguarda l’alimentazione più diffusa, invece, il primo posto spetta alle auto benzina (compresi i modelli con sistema mild hybrid) che raggiungono una quota del 41% del totale, mentre continua il calo (-19,9%) delle auto diesel che ora raggiungono una quota del 28%. Da segnalare, inoltre, che le auto elettriche sono al 7% di quota mentre le ibride (full e plug-in) toccano il 22,6%. Tra i veicoli commerciali leggeri, invece, continua a guidare il diesel che supera l’82% nel dato annuale, in calo di 7 punti rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il noleggio a breve termine, invece, le benzina sono al 58,2% nel corso del 2025 precedendo altre alimentazioni come diesel (14,7%), full hybrid (11,9%) e plug-in hybrid (9,4%). In questo caso, non viene fornito il dato sulle elettriche. Tra i veicoli commerciali leggeri, il diesel guida il mercato con una quota dell’82,2%.
Il commento di ANIASA
Il Presidente ANIASA, Italo Folonari, ha così commentato i risultati del settore nel corso del 2025:
il noleggio si è confermato un pilastro essenziale per l’industria automotive, consolidando una quota di mercato del 30% sull’immatricolato nazionale. Un’ulteriore conferma della validità della formula che soddisfa le esigenze di mobilità cittadina, turistica e aziendale di un consumatore disorientato dagli stop and go normativi degli ultimi anni, ma soprattutto da un aumento dei costi di acquisto e di gestione dell’auto che lo spingono sempre più a preferire l’uso all’acquisto per avere certezza sui propri impegni finanziari