Continua la crescita del noleggio in Italia

I dati forniti da ANIASA e Dataforce confermano un trend di crescita positivo per le immatricolazioni a noleggio nel corso del 2025, con un incremento del 10,7% a fronte di un mercato che ha chiuso l’anno appena terminato in leggera flessione (-2,4%). La quota di mercato del noleggio nell’intero anno supera il 30% mentre si registrano segnali positivi sia nel “lungo termine” (+11,6%) sia nel “breve termine” (+19,3%) per le auto. In leggero calo, invece, il comparto dei veicoli commerciali leggeri (-3,34%), sia per quanto riguarda il “lungo termine” (-1,34%) che per il “breve termine” (-16,1%). Andiamo ad analizzare tutti i dati principali del report partendo dall’elenco delle auto e dei veicoli commerciali più noleggiati in Italia.

Le auto più noleggiate

Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, la vettura più noleggiata in Italia risulta essere la Fiat Panda, che sfiora quota 20.000 unità con un incremento del +2,2%. La Top 5 delle auto più noleggiate è così composta:

Fiat Panda Volkswagen Tiguan BMW X1 Renault Clio Peugeot 3008

Per i veicoli commerciali leggeri, invece, la Top 5 comprende:

Fiat Doblò Fiat Ducato Ford Transit Fiat Scudo Ford Transit Custom

Passiamo ora al noleggio a breve termine. Tra le autovetture, la Top 5 delle auto più noleggiate è così composta:

BYD Seal U MG 3 Fiat Panda Peugeot 208 Fiat 600

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, invece, i modelli più richiesti sono stati:

Iveco Daily Fiat Ducato BYD ETP3 Toyota Proace City Ford Transit

Gli altri dati

Tra i dati evidenziati da ANIASA, che confermano quanto già era stato evidenziato nel corso del terzo trimestre del 2025, emergono diversi aspetti molto interessanti che vanno a caratterizzare il settore del noleggio a lungo termine. Per prima cosa, si registra una crescita della quota dei privati, che nel 2025 è stata del 20,9%, ritornando ai livelli del 2021. Per quanto riguarda l’alimentazione più diffusa, invece, il primo posto spetta alle auto benzina (compresi i modelli con sistema mild hybrid) che raggiungono una quota del 41% del totale, mentre continua il calo (-19,9%) delle auto diesel che ora raggiungono una quota del 28%. Da segnalare, inoltre, che le auto elettriche sono al 7% di quota mentre le ibride (full e plug-in) toccano il 22,6%. Tra i veicoli commerciali leggeri, invece, continua a guidare il diesel che supera l’82% nel dato annuale, in calo di 7 punti rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il noleggio a breve termine, invece, le benzina sono al 58,2% nel corso del 2025 precedendo altre alimentazioni come diesel (14,7%), full hybrid (11,9%) e plug-in hybrid (9,4%). In questo caso, non viene fornito il dato sulle elettriche. Tra i veicoli commerciali leggeri, il diesel guida il mercato con una quota dell’82,2%.

