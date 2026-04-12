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iStock Ecco i dati sull'andamento del noleggio in Italia

Il noleggio auto a lungo termine è un’opzione molto diffusa, con privati e aziende che sempre più spesso puntano a una soluzione di questo tipo come alternativa all’acquisto di una nuova vettura. Gli ultimi dati pubblicati da UNRAE, sulla base dei dati forniti dal MIT, mettono in evidenza l’andamento del settore nel corso del primo trimestre del 2026. Ecco tutti i dettagli in merito.

Noleggi in calo

Il settore del noleggio a lungo termine ha registrato un totale di 251.680 contratti in Italia nel corso del primo trimestre del 2026. Si tratta di un calo dell’1% rispetto alle rilevazioni dell’anno precedente e anche della prima flessione dal 2022, primo anno di cui disponiamo i dati di confronto.

Nonostante il leggero calo, il volume di contratti continua a essere particolarmente elevato, confermando, come sottolineato da UNRAE nel suo comunicato ufficiale, il trend di crescita strutturale del settore. Da segnalare che il 15,2% dei contratti è stato stipulato da automobilisti privati (con un calo dell’1,4% su base annua) mentre l’84,3% è stato sottoscritto da società (per il 65,1% si tratta di aziende non appartenenti al settore automotive.

Un altro aspetto interessante da evidenziare è la durata media dei contratti sottoscritti nel corso del primo trimestre dell’anno: questo dato risulta pari a circa 22 mesi, in crescita rispetto ai 20 mesi del primo trimestre dello scorso anno. Considerando gli automobilisti privati, la durata media è pari a 25 mesi.

Ricordiamo che le immatricolazioni di nuove auto in Italia sono in crescita nel primo trimestre del 2026 con gli italiani che continuano a preferire le auto “green”.

Le auto più noleggiate

Il report sul noleggio include diversi dati di grande rilevanza. In particolare, si segnala una crescita del 57,4% per le auto ibride plug-in, sempre più un punto di riferimento del mercato come confermano anche i dati sulle immatricolazioni di nuove vetture. Crescono, anche se in misura minore, le auto elettriche, con un incremento del 12,6%, e le auto ibride senza sistema plug-in, che registrano un passo in avanti del 21,8%, confermandosi anche l’opzione preferita da chi sceglie il noleggio a lungo termine, con una quota del 33,7%.

Per quanto riguarda le quote di mercato, inoltre, le auto diesel si piazzano al 29,6% mentre le auto a benzina arrivano al 18%. Le ibride plug-in si fermano all’11,5% mentre le elettriche sono al 5,6%. Da segnalare che le ibride plug-in sono la scelta preferita dai privati, con una quota del 36,8%. Il noleggio a lungo termine è sinonimo di SUV, con una quota complessiva del 60,3% per le vetture “rialzate”. Le berline si fermano al 27,3% mentre le station wagon sono al 9,9%.

I dati geografici

L’analisi geografica vede la Lombardia occupare il primo posto per il settore del noleggio a lungo termine tra le Regioni italiane. La quota complessiva è del 31,2%: quasi un contratto ogni tre, quindi, viene sottoscritto in Lombardia. Il vantaggio rispetto alle altre aree geografiche del Paese è davvero significativo: la classifica comprende Trentino-Alto Adige (11,5%), Lazio (11,5%), Emilia-Romagna (9,0%), Veneto (6,4%) e Campania (6,3%). Per quanto riguarda il noleggio con contratto sottoscritto da privati, invece, la classifica cambia completamente. Le Regioni dove questa soluzione risulta essere molto diffusa sono Molise (32,9%), Puglia (32,4%) e Calabria (30,7%) dove l’incidenza dei privati è sensibilmente superiore rispetto alla media nazionale.