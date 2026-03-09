Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Renault La nuova generazione di Clio conquista gli italiani

La Nuova Renault Clio si sta affermando come uno dei modelli di maggior successo in Italia in questa prima parte di 2026. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, i dati sulle immatricolazioni sono molto positivi. A ulteriore conferma di quanto detto, arriva oggi una comunicazione ufficiale da parte di Renault. La segmento B della Casa francese ha raggiunto un ottimo traguardo nella sua prima fase di commercializzazione sul mercato italiano. Andiamo ad analizzare i dati.

Un ottimo inizio

Come evidenziato anche dal nostro approfondimento pubblicato nei giorni scorsi, Renault ha iniziato il 2026 in modo molto positivo con risultati in crescita in Italia. Una buona parte di questo successo è legato alla Nuova Renault Clio, modello lanciato di recente e di cui abbiamo parlato più volte, analizzando caratteristiche e motorizzazioni.

La vettura è stata subito molto apprezzata dagli automobilisti italiani. Come confermato oggi da Renault, infatti, la Clio di nuova generazione ha già raggiunto il traguardo di 10.000 ordini dal suo lancio commerciale sul mercato italiano. Si tratta di un dato che conferma l’apprezzamento che tutte le generazioni di Clio ottengono nel nostro Paese.

La vettura può contare su una gamma di motorizzazioni particolarmente ricca, con soluzioni in grado di soddisfare esigenze anche molto diverse. La Casa francese ha confermato, però, che la motorizzazione preferita dai clienti è la Full Hybrid E-Tech 160, un’opzione equilibrata che abbina prestazioni ed efficienza.

Il sistema ibrido utilizzato da Renault per la sua city car garantisce consumi ridotti, con un dato di omologazione nel ciclo misto di 3,9 litri per ogni 100 chilometri, ma anche un’accelerazione brillante, con uno 0-100 km/h che viene completato in 8,3 secondi. Da non sottovalutare l’autonomia, che arriva fino a 1.000 chilometri con un pieno.

Tra i fattori che stanno contribuendo al successo di Clio troviamo anche il look rinnovato, che esalta sportività e carattere dinamico, e il livello di tecnologia a bordo. La vettura con sistema OpenR Link con Google integrato soddisfa le esigenze di una clientela sempre più digitale e connessa. A tal proposito, ricordiamo che sui servizi digitali disponibili a bordo della Clio di nuova generazione abbiamo realizzato un’analisi dettagliata che illustra il funzionamento del sistema con Google integrato della vettura.

I numeri registrati nelle prime settimane di disponibilità sul mercato sono, quindi, molto positivi. Per la Clio, però, non è tempo di fermarsi. La segmento B può guardare al futuro con fiducia e ha tutte le potenzialità per ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato (in Italia come in Europa) anche nel corso dei prossimi mesi.

Ufficio Stampa Renault

Sébastien Guigues, CEO Renault Italia, ha utilizzato queste parole per descrivere il lancio commerciale della Nuova Clio nel nostro Paese: