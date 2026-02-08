Omoda 5 si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato, sia in Italia che su scala globale, confermandosi come uno dei SUV compatti di maggior successo

Il segmento dei SUV compatti è ricco di opzioni, con tanti modelli tra cui scegliere e una concorrenza molto elevata. Uno dei modelli più interessanti del momento è, senza dubbio, Omoda 5. Si tratta di un veicolo che si sta ritagliando uno spazio da protagonista in tanti mercati globali, come confermato anche dalla stessa azienda che ha voluto sottolineare la “popolarità immediata” ottenuta dal SUV compatto in diversi mercati mondiali, dal Medio Oriente all’Europa. A contribuire al successo del modello è anche la scelta di optare per una gamma molto articolata con versioni elettrificate che vanno ad affiancare quelle dotate di soli motori termici. Anche i numeri in Italia premiano Omoda 5 e, più in generale, confermano la crescita di Omoda & Jaecoo. Ecco i dati forniti dalla Casa.

Un successo in Italia

Omoda 5 sta trascinando le vendite di Omoda & Jaecoo, anche in Italia. Nel corso del 2025, con un mercato italiano in calo, le vendite del brand hanno superato quota 15.000 con Omoda 5 che ha raggiunto 6.330 unità consegnate, caratterizzandosi come il modello di punta della Casa. Il successo è stato ottenuto con un contributo ridotto da parte della versione SHS-H, arrivata soltanto nel corso dell’ultima parte dell’anno sul mercato italiano.

Nel corso del mese di gennaio 2026, Omoda ha rappresentato, invece, quasi il 50% delle vendite dell’azienda sul mercato italiano con la Omoda 5 che ha raggiunto 1.260 unità consegnate, di cui 1.000 unità corrispondono alla versione SHS-H, caratterizzandosi come uno dei best seller del mercato tra i privati nel segmento dei C-SUV. Tra gli altri modelli dell’azienda, inoltre, si segnalano le ottime performance di:

Jaecoo 7 SHS-P ha ottenuto il secondo posto tra i privati nel segmento C-SUV plug-in hybrid

Omoda 9 ha raggiunto il podio tra i D-SUV plug-in hybrid acquistati da clienti privati e anche la Top 5 dei D-SUV in generale

Un successo internazionale

L’azienda ha voluto sottolineare anche le ottime performance globali di Omoda 5 che si sta ritagliando uno spazio da protagonista in diversi mercati, sia in Ue (con particolare riferimento alla Spagna) sia in mercati con guida a destra, come il Sudafrica. Buoni riscontri arrivano anche dal Sud America. In tanti mercati, Omoda 5 rientra nella Top 10, riuscendo a conquistare gli automobilisti nonostante normative, abitudini di guida e strutture di consumo molto diverse.

Da segnalare anche le buone performance nel Regno Unito, dove il modello rientra nella Top 10 delle vendite del suo segmento considerando tutte le varianti. Curioso anche il caso registrato nel Medio Oriente e, in particolare, in Kuwait dove Omoda 5 ha conquistato il primo posto nelle classifiche di vendita diventando, di conseguenza, il modello più venduto a livello globale, grazie a una strategia di crescita vincente.

Il successo internazionale è stato ottenuto partendo da “una chiara logica di prodotto” e andando a considerare le “reali esigenze di mobilità degli utenti globali: posizionamento definito, prestazioni complessive equilibrate e una strategia multi-powertrain che include ICE, BEV e Super Hybrid, riducendo le barriere d’ingresso nei vari mercati e aumentando l’adattabilità del modello a contesti differenti“.