Il mercato delle quattro ruote italiano sta registrando una forte crescita per i brand cinesi che, mese dopo mese, rosicchiano quote di mercato alle altre Case costruttrici. Tra i protagonisti del settore c’è anche Omoda & Jaecoo, divisione del Gruppo Chery, uno dei colossi dell’industria automotive cinese, presente sul mercato con i due brand Omoda e Jaecoo, che puntano su segmenti di mercato differenti.

L’azienda, considerando i suoi due marchi, è protagonista in queste settimane di una sostanziale crescita sul mercato italiano, con numeri che confermano il suo ruolo da protagonista e che anticipano una crescita ancora maggiore in futuro. Andiamo ad analizzare i risultati ottenuti dalla Casa nel corso dei primi due mesi del 2026.

Un ottimo inizio di 2026

Omoda & Jaecoo ha registrato un ottimo inizio di 2026. La Casa (di seguito considereremo i dati dei due brand insieme, come fatto anche da UNRAE che fornisce questi numeri) ha registrato un totale di 2.960 unità immatricolate nel corso del mese di febbraio 2026 in Italia, con un incremento del 465% su base annua e con una quota di mercato di 1,88%. Si tratta di volumi superiori a diversi marchi storici che da tempo operano in Italia.

Per quanto riguarda il cumulato e, quindi, il periodo compreso tra gennaio e febbraio 2026, Omoda & Jaecoo ha raccolto un totale di 5.456 unità vendute con un incremento su base annua pari a 410% e un market share pari all’1,82%. Questa crescita è, chiaramente, nettamente superiore a quanto fatto registrare dall’intero mercato italiano, che ha chiuso il primo bimestre dell’anno con un buon +10%.

I dati raccolti dall’azienda del Gruppo Chery confermano la crescita delle aziende cinesi in Italia. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, infatti, anche BYD sta crescendo in Italia. Le due aziende, insieme anche a MG Motor (parte del Gruppo SAIC), rappresentano oggi una porzione rilevante del mercato italiano, con una quota complessiva che si avvicina all’8%.

I modelli più venduti

La crescita che Omoda & Jaecoo sta registrando in Italia è legata a doppio filo al successo di due modelli ben precisi. Il primo è, senza dubbio, la Omoda 5. Il SUV di segmento C sta facendo registrare ottimi risultati con un totale di 2.633 unità immatricolate nel corso dei primi due mesi dell’anno. Questo dato ha permesso al modello di entrare nella Top 10 dei SUV più venduti del suo segmento di mercato, caratterizzandosi anche come la vettura più venduta in Italia per Omoda & Jaecoo.

Un altro modello da tenere d’occhio è Omoda 9. Questo SUV si posiziona più in alto nella gamma del brand, occupando il segmento D del mercato dove ha totalizzato 1.107 unità immatricolate nel corso dei primi due mesi dell’anno. Il risultato in questione permette al modello di occupare la quinta posizione tra i SUV più venduti nel suo segmento.

Segnaliamo anche le 790 unità vendute dalla Jaecoo 7 in versione Plug-in Hybrid. La gamma comprende anche diverse altre vetture che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbero iniziare a registrare una crescita significativa in Italia. Staremo a vedere se la crescita della Casa continuerà con ritmi così elevati anche nel corso del prossimo futuro.