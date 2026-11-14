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iStock Ecco i dati UNRAE sul parco auto circolante

Questa settimana, UNRAE ha pubblicato lo studio L’automobile: Italiani a confronto che analizza vari aspetti del settore delle quattro ruote del nostro Paese. Il documento può essere consultato gratuitamente tramite il sito ufficiale dell’ente.

Tra gli elementi toccati c’è anche quello del parco circolante italiano, da tempo al centro dell’attenzione per via della sua età media molto elevata, che rappresenta un freno alla crescita dell’intero comparto auto e anche all’elettrificazione.

Andiamo ad analizzare la questione grazie ai numeri forniti da UNRAE che ha raccolto diversi elementi sull’attuale stato del parco auto circolante del nostro Paese, che, attualmente, deve fare i conti con il problema delle auto con più di 20 anni.

Tante auto con più di 20 anni

Lo studio analizza il parco circolante di autovetture proponendo una suddivisione per fasce di età (basata su dati ACI).

Fasce di età 2011 (%) 2020 (%) 2025 (%) 0-5 anni 28,8% 23,7% 19,1% 5-10 anni 29,5% 17,8% 21,4% Oltre 10 anni 41,7% 58,4% 59,4% di cui 10-15 anni 22,4% 23,3% 15,7% di cui 15-20 anni 8,1% 16,1% 18,1% di cui oltre 20 anni 11,2% 19,0% 25,6% Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Come si può notare facilmente, la quota delle auto con oltre 20 anni è in costante crescita, arrivando nel 2025 al 25,6%, un valore superiore di oltre 14 punti rispetto al 2011. Si tratta di problema di grande attualità.

L’analisi anagrafica dei veicoli in circolazione fa emergere un drastico invecchiamento del parco auto. Se nel 2011 le vetture più recenti (con meno di un quinquennio di vita) sfioravano il 29% del totale, le proiezioni per il 2025 mostrano un calo di circa dieci punti percentuali, scivolando al 19%.

Di contro, si registra un’impennata delle automobili ultraventennali: queste ultime passeranno da 4,2 milioni a ben 10,7 milioni, arrivando a rappresentare oltre un quarto dell’intero parco macchine (il 25,6%, rispetto all’11,2% di partenza).

Questa profonda stagnazione nel turnover automobilistico rappresenta una vera e propria zavorra, poiché ritarda enormemente l’adozione di massa di veicoli dotati di sistemi di sicurezza moderni e di motorizzazioni ecosostenibili.

Da segnalare anche un’altra criticità per il settore. Le auto ante Euro 4 continuano a rappresentare un elemento di riferimento del mercato e hanno una quota del 22,6% nel 2025. In sostanza, più di un’auto su cinque in circolazione è ante Euro 4. Le elettriche, invece, rappresentano soltanto lo 0,9% del totale.

A pesare su questo progressivo invecchiamento del parco circolante è un mix di fattori prettamente economici. L’inflazione degli ultimi anni, unita all’aumento dei tassi di interesse sui finanziamenti e al generale rincaro dei listini del nuovo, ha spinto molte famiglie italiane a rimandare l’acquisto di una vettura.

A questo si aggiunge l’incertezza legata alla transizione ecologica: il timore di investire su una tecnologia destinata a diventare obsoleta, o i costi ancora proibitivi dei veicoli elettrici, convincono molti automobilisti a “tenere in vita” la propria vecchia auto molto più a lungo del previsto.

Un problema del Sud Italia?

Il problema dell’età avanzata del parco circolante, come evidente dal grafico qui di sotto, è soprattutto del Sud Italia e, in particolare, della Sicilia, della Calabria e della Campania, regione dove letà media arriva a oltre 19 anni. In Trentino-Alto Adige, Lombardia, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, invece, l’età media è inferiore ai 14 anni, mentre la media nazionale risulta essere di 15,6 anni.