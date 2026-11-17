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iStock Ecco come va l'automotive italiano

Il comparto automotive rappresenta un elemento centrale del settore industriale italiano. Le difficoltà registrate nel corso degli ultimi anni, quindi, hanno avuto un impatto significativo sull’economia del Paese, costretto ad affrontare una nuova realtà in cui l’automotive garantisce un contributo inferiore rispetto al passato.

Nei giorni scorsi, ANFIA ha pubblicato il Focus Italia Produzione Automotive, report aggiornato con i dati di settembre 2026 che fotografa l’andamento del settore. Tra gli aspetti più interessanti c’è il sostanziale incremento della produzione di autovetture che, però, resta su volumi molto più bassi rispetto ai dati degli altri big market europei.

I dati dell’automotive italiano

Le recenti rilevazioni dell’ISTAT (calcolate su base 2021=100) evidenziano, per il mese di settembre 2026, una leggera flessione tendenziale dello 0,1% per la produzione industriale complessiva rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, pur mostrando un recupero congiunturale dell’1,2% se confrontata con i volumi di agosto.

Analizzando invece esclusivamente il comparto automotive, si osserva un andamento differente: si registra infatti un forte balzo in avanti su base annua, con un +9,4% rispetto a settembre 2025, contrapposto tuttavia a un calo del 5,4% su base mensile.

Estendendo l’orizzonte temporale ai primi tre trimestri dell’anno in corso, il bilancio cumulato si mantiene in territorio positivo. Fino a settembre 2026, infatti, l’industria nel suo insieme consolida un modesto incremento dello 0,3%, mentre la filiera dell’auto si conferma particolarmente dinamica, accumulando una crescita solida e marcata pari all’11,2%.

I comparti del settore automotive mettono in evidenza le seguenti performance:

Fabbricazione di autoveicoli (codice ATECO 29.1): il comparto registra una decisa espansione, segnando un balzo positivo del 22,2% rispetto al settembre dello scorso anno e accumulando un robusto incremento del 22,9% nel periodo complessivo;

(codice ATECO 29.1): il comparto registra una decisa espansione, segnando un balzo positivo del 22,2% rispetto al settembre dello scorso anno e accumulando un robusto incremento del 22,9% nel periodo complessivo; Realizzazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi (codice ATECO 29.2): questo segmento mostra un andamento a due velocità, con un risultato positivo che segna un +10,3%, contrapposto a un bilancio cumulato in territorio negativo, con una flessione del 4,8%;

(codice ATECO 29.2): questo segmento mostra un andamento a due velocità, con un risultato positivo che segna un +10,3%, contrapposto a un bilancio cumulato in territorio negativo, con una flessione del 4,8%; Produzione di parti e accessori per autoveicoli (codice ATECO 29.3): la filiera della componentistica evidenzia invece una doppia contrazione, subendo un calo del 7,4% nel singolo mese, rispetto allo scorso anno, e accumulando una perdita del 2,1% dall’inizio dell’anno.

Ricordiamo che, per quanto riguarda l’aspetto commerciale, le immatricolazioni di auto sono in netta crescita mentre il settore dei veicoli commerciali leggeri sta registrando una flessione.

Cresce la produzione di autovetture

Un parametro sempre molto importante per il settore industriale è rappresentato dall’andamento della produzione di autovetture. Gli ultimi dati forniti dal report di Anfia sono positivi:

nel corso del mese di settembre 2026 si registra un totale di 24 mila unità prodotte con un incremento del 14,9%

si registra un totale di prodotte con un incremento del nel corso del cumulato annuo (gennaio – settembre 2026) il volume complessivo è di 225 mila unità con un incremento del 25,7%

Come mostra l’immagine riportata qui di sotto (tratta dal report di ANFIA), l’Italia cresce più degli altri big market (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito), ma ha volumi complessivi molto più bassi, arrivando a meno della metà del Regno Unito e restando molto più indietro rispetto alla Germania e alla Spagna (il dato della Francia, invece, è aggiornato alla fine del primo semestre ed è comunque più del doppio dell’Italia).