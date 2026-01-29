ll 2025 è stato un anno da record per Toyota: gamma al vertice mondiale

Non c’è un marchio al mondo che abbia venduto più auto della Casa automobilistica giapponese lo scorso anno. Il Gruppo Toyota non si ferma più nonostante la crisi dell’industria delle quattro ruote

Dominio schiacciante per il marchio di auto

Toyota comanda da anni il mercato globale dell’automotive e ha proseguito la sua crescita nel 2025 con numeri da capogiro. Lo scenario generale rimane piuttosto frammentato con il boom dei major cinesi e il rallentamento di Tesla nel segmento delle EV. Toyota riesce sempre a mettere tutti d’accordo con un listino ricco e variegato che non si è fatto condizionare dai proclami green. L’approccio multifunzionale del marchio nipponico ha permesso ai puristi di continuare a scegliere i motori tradizionali e ai progressisti di optare tra modelli elettrificati di assoluto spessore.

Per il sesto anno consecutivo il marchio delle tre ellissi è in cima alla classifica dei produttori automobilistici mondiali per numero di vendite, nonostante le misure protezionistiche imposte dal Presidente Usa Donald Trump. Nel 2025 il Gruppo Toyota ha aumentato del 4,6% le immatricolazioni e ha toccato il primato di 11,32 milioni di esemplari commercializzati, considerando anche i risultati delle aziende controllate Daihatsu e Hino Motors.

Dominio schiacciante

Il Gruppo Volkswagen si è confermato al secondo posto, attestandosi a 8,98 milioni di veicoli. Il colosso di Wolfsburg sta emergendo da una profonda crisi, dettata proprio dal lancio di numerosi modelli full electric, nonostante i passi indietro di Porsche. In Asia si respira un’aria positiva con il boom della Cina. Nel Paese del Dragone Rosso le vendite di Toyota sono cresciute dello 0,2%, la prima volta in quattro anni senza cali. La produzione globale del gruppo nipponico è aumentata del 5,7% a 11,22 milioni di unità mentre le esportazioni dal Giappone agli Stati Uniti sono cresciute del 14,2%, raggiungendo circa 615.000 esemplari.

Un risultato inaspettato negli Stati Uniti, dove i dazi voluti da Trump stanno segnando la crescita di numerosi brand. Nel Nord America le immatricolazioni sono salite del 7,3% a 2,93 milioni di unità, soprattutto grazie alla transizione ibrida ancora in atto. In totale le vendite a marchio Toyota e Lexus sono schizzate del 3,7% nel 2025, toccando quota 10,5 milioni. Il boom è dovuto principalmente dai risultati negli Stati Uniti e in Giappone, che rispettivamente marcano 9 e 1 milioni di unità e che insieme hanno rappresentato oltre due quinti delle vendite della Casa madre.

I migliori modelli Toyota

Lo scorso anno le politiche commerciali di Toyota si sono confermate top e anche la divisione europea ha registrato il suo nuovo primato di vendite, con 1.229.038 veicoli a marchio Toyota e Lexus (+1% rispetto al 2024), con una crescita percentuale del 46% per la quota dei modelli alla spina, del 76% con motorizzazione plug-in hybrid e del 3% con powertrain full hybrid. I modelli più popolari sono Yaris Cross, 200.477 esemplari, seguita da Yaris a quota 167,019 unità e dalla famiglia dei modelli Corolla, che hanno toccato quota 155.643 contratti.

Toyota continua a produrre auto a ruote alte affidabilissime, come il SUV C-HR, punto di riferimento nelle motorizzazioni plug-in hybrid, che ha raggiunto le 143.166 unità nel Vecchio Continente. Numeri impressionati e quasi impareggiabili dai diretti competitor. Oltre a un design accattivante e interni curati, i modelli della gamma del marchio giapponese vantano una lunga garanzia e una tecnologia all’avanguardia. Per questo motivo la striscia di risultati positivi di Toyota potrebbe proseguire senza patemi anche nel 2026.

