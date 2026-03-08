Il 2026 è iniziato molto bene per Renault che ha registrato un ottimo bimestre in Italia, sfruttando al meglio le ultime novità per la gamma

Ufficio Stampa Renault Il 2026 inizia bene per Renault

Il marchio Renault ha iniziato il 2026 in modo molto positivo, con una decisa accelerazione rispetto ai risultati registrati lo scorso anno. La conferma arriva dai dati di vendita del primo bimestre. Si tratta di un’ottima base di partenza in vista di quello che potrebbe essere un anno da ricordare per il marchio che da tempo ha avviato un programma di rinnovamento della gamma, puntando su modelli elettrificati e sul ritorno di alcune vetture iconiche. Andiamo ad analizzare, quindi, i risultati del marchio francese.

Il 2026 parte bene

Il marchio Renault, come confermato dai dati UNRAE, ha chiuso il primo bimestre del 2026 con ottimi risultati in Italia. Tra gennaio e febbraio, infatti, le immatricolazioni sono state pari a 14.319 unità con un incremento del 19,54% rispetto ai dati dello scorso anno (a fronte di un mercato che cresce del 10,2%) e con una quota di mercato del 4,79%. Si tratta di un cambio di passo netto che mette in evidenza l’ottimo lavoro svolto dal brand in questi ultimi anni, con tante novità che hanno arricchito la gamma.

A guidare il marchio francese sul mercato italiano è la Renault Clio, aggiornata di recente. La segmento B, infatti, ha raggiunto un totale di 5.747 unità immatricolate nel bimestre, risultando la berlina più venduta del suo segmento con un incremento di quasi il 43% nel confronto ai dati raccolti lo scorso anno.

Ricordiamo che la Clio ha appena fatto il suo debutto con la sesta generazione, modello di cui abbiamo realizzato un approfondimento dedicato. La Casa francese, inoltre, ha lanciato di recente diversi altri modelli interessanti, come la Renault 5, e punta a conquistare il mercato delle auto più compatte grazie a un progetto molto ambizioso come la Nuova Twingo che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista in Italia.

Inizio positivo anche in Europa

Renault ha registrato un buon inizio di 2026 anche sul mercato europeo. In questo caso, per illustrare la crescita del brand, andiamo a considerare i risultati ottenuti da Renault a gennaio 2026, confermati dai dati di ACEA (i risultati di febbraio arriveranno soltanto tra qualche settimana).

In un mercato che cala del 3,9% (il dato si riferisce all’intera Ue), il marchio francese cresce del 3,9% con un totale di oltre 45 mila unità immatricolate e un market share del 5,7%. Considerando l’intero mercato europeo (Ue, Paesi Efta e Regno Unito), in calo del 3,6% a gennaio, il brand ha chiuso in crescita del 4,4%, con un totale di 50.605 unità vendute.

Dando uno sguardo ai singoli mercati europei (con dati aggiornati a febbraio e non a gennaio come il dato citato in precedenza per l’Europa), notiamo vendite stabili (-0,8%) per il marchio in Francia, il mercato “di casa” dove in due mesi sono stati immatricolati quasi 42 mila esemplari, come evidenziato dai dati CCFA. Da segnalare, però, una sostanziale crescita nel Regno Unito dove, con oltre 8 mila unità immatricolate, il brand è cresciuto del 12% su base annua, come confermano i dati SMMT.