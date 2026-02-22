Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Il 2025 è stato un anno positivo per il Gruppo Renault che ha raggiunto risultati importanti, con una crescita in termini di unità vendute in tutto il mondo e un risultato superiore al mercato. Ci sono ancora diversi aspetti da ottimizzare, soprattutto per quanto riguarda il bilancio, ma i numeri confermano che il programma di elettrificazione procede bene, con vendite soddisfacenti. Per l’azienda, quindi, lo scorso anno è stato un punto di ripartenza in vista di un futuro ancora in crescita. Ecco i numeri ufficializzati dal Gruppo.

Un anno di crescita

Il 2025 si è chiuso con diversi indicatori positivi per il Gruppo Renault che può guardare ai prossimi anni su basi solide. L’azienda ha registrato 2,33 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Questo dato si traduce in una crescita percentuale del 3,2% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2024.

Il risultato è particolarmente interessante se confrontato con l’andamento di tutto il mercato delle quattro ruote che lo scorso anno ha registrato una crescita globale dell’1,6%. In sostanza, quindi, Renault ha ottenuto una performance nettamente superiore rispetto all’intero mercato.

Questo dato è stato raggiunto anche grazie alla strategia di elettrificazione, con una crescita del 77,3% dei veicoli elettrici e del 35,2% di quelli ibridi che rappresentano, rispettivamente, il 14% e il 30% delle vendite. Complessivamente, quindi, il 44% delle immatricolazioni registrate dal Gruppo francese nel corso del 2025 è legato a modelli elettrificati.

Particolarmente interessanti, come abbiamo già visto in un approfondimento pubblicato nelle scorse settimane, sono i risultati del marchio Renault per cui il 20% delle vendite è legato a modelli elettrici, gamma che registra una crescita del 72%. Complessivamente, il brand ha registrato un aumento delle vendite dell’11,7% sulla spinta di mercati come America Latina (+11,3%), Corea del Sud (+55,9%) e Marocco (+44,8%).

Per quanto riguarda i risultati finanziari, il Gruppo Renault ha chiuso il 2025 con un totale di 57,9 miliardi di euro di ricavi, migliorando del 3% il dato del 2024. A tassi di cambio costanti, invece, la crescita risulta pari al 4,5%.

Il commento del CEO

François Provost, CEO di Renault Group, ha commentato così i risultati:

“In un contesto di mercato difficile, i risultati del 2025 dimostrano tutto l’impegno dei nostri team per garantire performance costanti e di prim’ordine tra i player dell’industria automotive. Tale performance rispecchia la solidità dei nostri fondamentali e la nostra agilità. Questo successo conferma, soprattutto, la bontà e solidità della nostra strategia prodotto nonché la forza delle nostre Marche, riconosciute dai clienti”

Il CEO ha anche confermato che nel corso delle prossime settimane (la data da segnalare sul calendario è quella del 10 marzo), sarà presentata la nuova strategia che guiderà le attività del gruppo nel corso dei prossimi anni. Ulteriori aggiornamenti in merito, quindi, arriveranno a breve. Nel frattempo, l’azienda ha diverse novità in arrivo come la Twingo E-Tech, una nuova segmento A a zero emissioni e un’ibrida di segmento C per Dacia oltre all’Alpine A390.