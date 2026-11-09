Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Renault I ricavi crescono ma le vendite rallentano

Il terzo trimestre del 2026 per il Gruppo Renault si chiude con un fatturato in crescita, nonostante un calo delle vendite di nuovi veicoli che viene confermato anche andando ad analizzare il parziale annuo. L’azienda sta attraversando una fase di transizione, con un focus sempre più evidente sull’elettrificazione. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli relativi ai risultati finanziari ottenuti dal Gruppo francese.

I dati del Gruppo Renault

Renault ha chiuso il terzo trimestre del 2026 (luglio – settembre) con un fatturato complessivo di 11,6 miliardi di euro. Questo dato si traduce in una crescita percentuale pari all’1,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è particolarmente interessante in quanto è arrivato in parallelo a un calo delle vendite. Nel trimestre considerato, infatti, l’azienda ha venduto poco più di 497 mila veicoli, con una riduzione del 6%.

Considerando tutto il 2026 (gennaio – settembre), le vendite arrivano fino a 1,662 milioni di veicoli con una riduzione del 2,2% nel confronto diretto con lo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda i ricavi, invece, si arriva a 41,8 miliardi di euro, con un incremento del 7,1% nel confronto con gli stessi mesi del 2025.

Da segnalare che il rallentamento principale riguarda Dacia. Il brand si ferma a 471 mila unità, con una diminuzione del 9,7%, legata anche a una fase di riorganizzazione della gamma, con diverse novità in arrivo. Il marchio Renault, invece, cresce dell’1,1%, arrivando a 1,178 milioni di veicoli (ma il trimestre è stato negativo con un 2,9%). Continuano i passi in avanti di Alpine che ha raggiunto 12 mila immatricolazioni, con un incremento del 65,6%.

Tra i dati più interessanti per il Gruppo troviamo l’andamento delle vendite di auto elettriche, in crescita dell’84,7% nel trimestre. Le auto a zero emissioni hanno rappresentato oltre il 25% delle vendite complessive dell’azienda. Questa percentuale scende al 20,9% per quanto riguarda il parziale annuo, periodo in cui si registra una crescita dei volumi del 59,4%.

Gli obiettivi per il futuro

Le turbolenze del settore non frenano la marcia del Gruppo Renault, che ribadisce in blocco le proprie stime finanziarie per il 2026. L’azienda mantiene fisso il mirino su un margine operativo vicino al 5,5% dei ricavi e stima di generare un free cash flow di circa un miliardo di euro per quanto riguarda il comparto Auto. Analizzando la seconda metà dell’esercizio, i vertici si aspettano una marginalità in leggero rialzo rispetto ai primi sei mesi; tuttavia, la consueta spinta positiva legata alla stagionalità subirà una frenata a causa delle forti pressioni inflazionistiche e dei rincari subiti dalle materie prime.

A sostenere i bilanci del quarto trimestre sarà soprattutto il debutto di vetture inedite, fondamentali per rinfrescare l’offerta e spingere le immatricolazioni. Il marchio francese calerà i suoi assi portando su strada la Megane E-Tech Electric e la variante a zero emissioni del Trafic Van, a cui si aggiungerà il Duster E-Tech Hybrid destinato alle piazze internazionali. Anche Dacia giocherà un ruolo chiave in questa strategia di fine anno: il brand è pronto ad avviare le prime consegne europee della Sandero Hybrid, della rinnovata Spring e dell’inedita Striker, garantendo così un solido supporto ai volumi di vendita complessivi.