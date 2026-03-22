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Ufficio Stampa Lamborghini Numeri record per Lamborghini

Automobili Lamborghini ha pubblicato i risultati finanziari del 2025, confermando di star attraversando un ottimo momento, con numeri record e una presenza sempre più importante sul mercato. Per la Casa italiana, infatti, il 2025 si è chiuso con un record di vetture consegnate e diversi altri traguardi importanti. Andiamo a riepilogare i dati comunicati dall’azienda.

Numeri da record

Nel corso del 2025, come annunciato in questi giorni, Lamborghini ha raggiunto un totale di 10.747 vetture consegnate, segnando un nuovo record assoluto per la storia dell’azienda. Si tratta del terzo anno consecutivo che il muro delle 10.000 unità consegnate viene superato. Il dato conferma una domanda solida da parte del mercato a livello globale.

Questo risultato è accompagnato dal miglior fatturato annuale di sempre. Lamborghini, infatti, ha raggiunto quota 3,2 miliardi di euro con un incremento del 3,3% rispetto a quanto registrato l’anno precedente. A sostenere la crescita, inoltre, c’è stata la maggiore incidenza di Revuelto e un peso sempre più rilevante del programma Ad Personam, con cui i clienti hanno la possibilità di personalizzare la vettura (ben il 94% delle vetture consegnate è stato personalizzato in almeno un elemento).

Al termine di un anno che la stessa azienda ha definito come complesso e in continua evoluzione per quanto riguarda lo scenario macroeconomico, i risultati finanziari sono stati soddisfacenti. La Casa, infatti, ha registrato un risultato operativo pari a 768 milioni e una profittabilità del 24% (un dato in lieve calo rispetto all’anno precedente). Alcuni fattori esterni hanno ridotto il risultato operativo.

L’azienda, come molte altre Case europee, ha dovuto fare i conti con la fluttuazione negativa dei tassi di cambio e l’introduzione dei dazi statunitensi. I risultati dell’esercizio comprendono anche l’adattamento della strategia Direzione Cor Tauri. Di recente, Lamborghini ha annunciato, infatti, l’arrivo del quarto modello ibrido che rappresenterà un elemento centrale per il futuro dell’azienda. Ricordiamo che la Casa ha attuato delle modifiche ai suoi piani soprattutto per quanto riguarda le future Lambo eletriche.

Stephan Winkelmann, Chairman & Ceo di Automobili Lamborghini, ha commentato con queste parole i risultati ottenuti dall’azienda durante lo scorso anno: