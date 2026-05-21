Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Auto 2026: il mild hybrid supera ancora le elettriche

I numeri di aprile 2026 parlano chiaro, e raccontano una storia che sorprende chi si aspettava un inarrestabile avanzare dell’auto elettrica pura. I dati UNRAE – l’associazione che raccoglie le immatricolazioni in Italia – fotografano un mercato in forte crescita (+11,6% rispetto ad aprile 2025, con 155.210 vetture immatricolate contro 140.005), ma con equilibri interni che penalizzano la narrazione del “tutto elettrico”.

Il dominio indiscusso delle ibride

La categoria regina resta quella delle ibride non plug-in (HEV), che in Italia include sia i mild hybrid a 48V sia i full hybrid. Ad aprile 2026 questa fascia tocca quota 76.808 immatricolazioni, quasi 15.000 in più rispetto alle 62.005 di aprile 2025, con una crescita del +23,9%. La quota di mercato sale dal 44,3% al 49,1%: praticamente una vettura su due venduta in Italia è una ibrida non ricaricabile.

A guidare la classifica si confermano modelli come la Fiat Panda (8.570 unità ad aprile 2026), regina indiscussa di ogni tipologia di alimentazione e simbolo per eccellenza del mild hybrid alla portata di tutti, segue la Jeep Avenger (con 3.677 unità, in forte ascesa rispetto alle 2.775 dell’anno prima) e la Toyota Aygo X (3.371 esemplari venduti, la vera sorpresa del momento tra le ibride, questa volta full). Subito dopo il podio cresce anche la presenza del Volkswagen T-Roc con tecnologia ibrida leggera, a dimostrazione del successo di un progetto evoluto con gli anni e della scelta dei costruttori europei che hanno accelerato l’elettrificazione della gamma ma compiendo un passo indietro rispetto al solo full electric.

Le elettriche crescono, ma restano lontane

Il quadro per le auto elettriche pure è più articolato. Le immatricolazioni BEV ad aprile 2026 raddoppiano quasi rispetto allo stesso mese del 2025: 13.238 unità contro 6.667, con una crescita del +98,6%. La quota di mercato sale dal 4,8% all’8,5%. Un balzo significativo, trainato dall’ingresso di nuovi player orientali con la Leapmotor T03 primo assoluto con 4.090 unità e un aumento rispetto all’anno passato del 1725,9% che spinge tutto il segmento. Seguono la Citroen C3 elettrica e la BEV Dolphin Surf. Subito fuori dal podio Dacia Spring e Tesla Model Y, che seppur con numeri modesti raccontano un’aumento percentuale rispetto all’anno passato di rilievo.

Eppure, la proporzione con le ibride rimane schiacciante: per ogni auto elettrica pura venduta, ne vengono acquistate quasi sei ibride. Un anno fa il rapporto era di uno a nove, quindi il divario si stringe ma è ancora enorme.

Perché il mild hybrid convince ancora

Il successo delle HEV, mild hybrid in testa, risponde a ragioni concrete: prezzi accessibili, autonomia senza ansia, rete di ricarica domestica non necessaria. La Fiat Panda mild hybrid, ad esempio, può costare meno di 15.000 euro con gli incentivi, mentre una BEV entry level difficilmente scende sotto i 20.000 euro.

I dati di aprile 2026 non suggeriscono un arretramento dell’elettrico, che cresce eccome in percentuale. Ma confermano che la transizione energetica nel mercato italiano ha imboccato la strada del gradualismo. Il mild hybrid non è un ripiego: è la scelta di massa, pratica e immediata, di un Paese che si sta elettrificando, ma a modo suo. La “rivincita” del mild hybrid, più che una sorpresa, è la fotografia fedele di un consumatore che chiede efficienza senza rinunce.