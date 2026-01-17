Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Il 2025 si è chiuso con un record storico di vendite per Seat & Cupra, l’azienda del Gruppo Volkswagen che gestisce i modelli dei due brand, Seat e Cupra. I numeri parlano chiaro: le immatricolazioni sono cresciute, con anche un contributo molto importante da parte dei modelli elettrificati. A sostenere il risultato è stato il marchio Cupra, che continua il suo programma di crescita. Seat, invece, ha chiuso il 2025 in calo ma ha gettato le basi per il futuro, anticipando l’arrivo di nuovi modelli. Andiamo ad analizzare tutti i numeri diffusi dall’azienda.

Un nuovo record

Seat & Cupra ha chiuso il 2025 con un totale di 586.300 veicoli consegnati. Questo dato rappresenta un nuovo record storico con un incremento del 5,1% rispetto ai dati del 2024. A sostenere la crescita, in particolare, è Cupra che ha raggiunto 328.800 unità consegnate, facendo registrare un incremento del 32,5%.

Complessivamente, inoltre, Cupra ha oltrepassato il muro del milione di unità vendute dal suo debutto sul mercato. Il modello più venduto continua a essere Formentor, che ha chiuso l’anno con un totale di 104.400 unità consegnate. Nel suo primo anno di piena disponibilità sul mercato, invece, Terramar ha toccato quota 66.000 consegne. Il brand ha chiuso l’anno con una quota di mercato del 2,22% in Europa, avvicinandosi all’obiettivo del 3%.

Per quanto riguarda Seat, invece, le vendite sono state pari a 257.400 unità con un calo del 17% rispetto al 2024. Questo risultato, secondo l’azienda, riflette le difficoltà dell’intero settore. Il modello più venduto resta l’Ibiza, con un totale di 94.800 unità. Seconda Arona, con 72.400 unità. Ricordiamo che, nonostante il calo delle immatricolazioni, il 2025 è stato un anno chiave per Seat che ha svelato le nuove Ibiza e Arona e ha ufficializzato una roadmap dettagliata per il suo futuro.

Da segnalare anche una crescita significativa per le immatricolazioni dei veicoli elettrificati che hanno raggiunto un totale di 84.400 esemplari di auto ibride plug-in, con un incremento del 69,2% rispetto all’anno precedente, e con 79.700 unità di veicoli elettrici, con un passo in avanti del 65,9%. Questi numeri confermano l’impegno dell’azienda verso un futuro sempre più elettrificato. Per Cupra, in particolare, le elettriche rappresentano il 24,2% delle vendite complessive, grazie ai dati raccolti da Born (43.700 unità) e Tavascan (36.000 unità).

Seat & Cupra hanno registrato un buon risultato anche in Italia con 30.954 unità immatricolate nel corso del 2025 e una crescita del 9,3% rispetto ai dati del 2024. Questo risultato è legato a doppio filo a Cupra che ha toccato quota 22.663 esemplari venduti, facendo segnare un passo in avanti pari al 35% su base annua.

Il commento del CEO

Markus Haupt, CEO di Seat & Cupra, ha così commentato i risultati raggiunti dall’azienda: