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Ufficio Stampa Skoda Ecco la Top 10 delle più vendute

Le station wagon in Italia continuano a rappresentare una porzione rilevante del mercato delle quattro ruote anche se il segmento oggi registra volumi decisamente inferiori rispetto al passato. La conferma arriva dall’analisi dei dati UNRAE sulle immatricolazioni di nuove auto in Italia. Ecco, quindi, come stanno andando le vendite e quali sono i 10 modelli più venduti tra le station wagon disponibili sul mercato oggi.

Le più vendute

Le station wagon hanno registrato i seguenti dati di vendita:

4.488 unità immatricolate ad aprile 2026, con un calo dell’1,1%;

15.887 unità immatricolate tra gennaio e aprile 2026, con un calo dell’1,9%.

Ecco quali sono state le 10 station wagon più vendute ad aprile 2026, con anche la variazione percentuale rispetto all’anno precedente.

Skoda Octavia: 746 (+72,3%); BYD Seal 6: 519 (Nuovo modello); Audi A5: 504 (-8,7%); Peugeot 308: 454 (-15,8%); BMW Serie 3: 313 (-36,1%); BMW Serie 5: 312 (+85,7%); Toyota Corolla: 301 (+61,8%); Volkswagen Passat: 220 (+38,4%); Mercedes Classe C: 179 (+44,4%); Cupra Leon: 173 (+36,2%).

Di seguito, invece, riportiamo la Top 10 che tiene conto del periodo compreso tra gennaio e aprile.

Skoda Octavia: 2.226 (+18,2%); Audi A5: 2.016 (+19,1%); Peugeot 308: 1.583 (-8,5%); BYD Seal 6: 1.442 (Nuovo modello); BMW Serie 3: 1.233 (-17,2%); BMW Serie 5: 913 (+18,7%); Toyota Corolla: 899 (-6,1%); Volkswagen Passat: 854 (+7,8%); Cupra Leon: 841 (+22,8%); Audi A6: 736 (-5,9%).

Ricordiamo che per approfondire l’andamento del mercato delle quattro ruote in Italia è possibile dare un’occhiata all’analisi sulle immatricolazioni di aprile 2026, che ci offre una panoramica completa sui trend dell’intero mercato, trascinato dalla crescente richiesta di auto ibride ed elettriche. In aggiunta, potete dare un’occhiata anche alla Top 10 delle auto più vendute, per scoprire quali sono i modelli più richiesti dagli automobilisti italiani.

Le protagoniste

Il settore delle station wagon, come emerge dai dati sulle immatricolazioni, ha delle protagoniste ben precise. A guidare il segmento è la Skoda Octavia, una vettura che offre tanto spazio e può rappresentare la soluzione giusta per tante tipologie differenti di automobilisti. La crescita del 18% delle immatricolazioni certifica il successo del modello.

Da segnalare anche i tanti modelli premium, con i marchi BMW e Audi che occupano due posizioni ciascuno, evidenziando come molti clienti continuino a optare per modelli station wagon al momento della scelta di una vettura premium. Il Gruppo Volkswagen piazza anche altri due modelli in Top 10, considerando il cumulato annuo, come la Passat e la Cupra Leon, per un totale di cinque.

C’è spazio poi anche per la Peugeot 308 e per la Toyota Corolla, due segmento C che ottengono sempre un buon riscontro commerciale. A completare la Top 10, con un ottimo quarto posto, c’è BYD, il brand che si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato.

La Seal 6 conferma l’ottimo lavoro svolto da BYD nella costruzione di una gamma ricca e completa, con tanti modelli di grande interesse. Per il prossimo futuro, BYD potrebbe continuare a scalare posizioni, salendo sul podio e puntando alla leadership del segmento di mercato delle station wagon, che, nonostante il calo delle vendite, continua a far registrare volumi importanti.