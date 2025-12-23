Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Prima dell’ascesa dei SUV, le Station Wagon rappresentavano un vero e proprio punto di riferimento del mercato italiano e non solo nel segmento premium. Oggi, invece, il settore delle quattro ruote del nostro Paese è cambiato molto e questo tipo di vetture non sembra essere più in grado di catturare l’attenzione degli automobilisti. Le immatricolazioni sono in calo e la quota di mercato è sempre più piccola. Si tratta di un trend che va avanti già da diverso tempo e che ha trovato una conferma ancora più evidente nel corso di questi mesi. Andiamo a fare il punto in merito alla presenza delle Station Wagon in Italia, considerando i dati sulle immatricolazioni forniti da UNRAE e aggiornati alla fine del mese di novembre 2025.

Un calo netto

Le immatricolazioni di Station Wagon in Italia sono in netto calo, con numeri decisamente inferiori a quelli fatti registrare dalla media del mercato (in flessione del 2,8% dopo i primi 11 mesi dell’anno in corso). Tra gennaio e novembre, infatti, sono state immatricolate appena 39.814 unità di Station Wagon con un calo del 21,2% rispetto ai dati dello stesso periodo del 2024 .Questo dato si traduce in un crollo del market share, passato dal 3,4% al 2,8% nel parziale annuo. Si tratta di un dato sensibilmente differente da quello dei SUV che oggi dominano il mercato italiano con una quota superiore al 60%. All’orizzonte non sembra esserci un’inversione di tendenza con le wagon che, anno dopo anno, occupano un segmento sempre più ridotto.

Le più vendute

Alcune Case continuano a credere nelle potenzialità delle Station Wagon che, soprattutto nel segmento premium, riescono ancora a rappresentare un’opzione molto apprezzata dagli automobilisti, con buoni volumi di vendita. Sempre considerando i dati aggiornati a fine novembre, la Top 10 del 2025 per il segmento delle wagon vede al decimo posto la BMW Serie 5, uno dei simboli della gamma BMW, che ha totalizzato 1.783 unità immatricolate. Nona posizione, invece, per la Cupra Leon, che raggiunge 1.925 esemplari venduti, caratterizzandosi come uno dei modelli più apprezzati del segmento C. In ottava posizione c’è la Volkswagen Passat, che ha totalizzato 2.034 unità vendute. Scorrendo la classifica troviamo anche l’Audi A6, settima con 2.198 immatricolazioni, e la Toyota Corolla, sesta con 2.430.

Quinta posizione per un’altra BMW: è, infatti, la BMW Serie 3 ad aprire la Top 5 del mercato delle Station Wagon in Italia, con un totale di 3.370 immatricolazioni. In quarta posizione, invece, troviamo la Peugeot 308, che ha raggiunto quota 3.793 esemplari distribuiti in Italia. Sul gradino più basso del podio, invece, c’è la Ford Focus. Per la segmento C, da poco uscita di produzione, le vendite sono pari a 4.314 veicoli. Seconda piazza per la Škoda Octavia, con 5.072, mentre al primo posto c’è l’Audi A5, che ha raggiunto 5.619 unità immatricolate nel corso del periodo considerato, superando nettamente la concorrenza dopo il debutto ufficiale avvenuto sul finire dello scorso anno. La Top 10 comprende un mix di modelli, con diverse vetture premium che si caratterizzano per un prezzo non certo accessibile.