Stellantis cresce in Europa grazie soprattutto al prezioso contributo di Fiat e Opel che stanno trascinando i risultati dell'azienda

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Ufficio Stampa Stellantis Il 2026 è iniziato nel modo giusto

Il 2026 è iniziato nel modo giusto per Stellantis che sta registrando immatricolazioni in crescita in Europa, sulla spinta soprattutto di alcuni brand. Questi dati potrebbero essere i primi effetti positivi del piano di rilancio del Gruppo, anche se sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere le idee più chiare. Andiamo ad analizzare l’andamento delle vendite di Stellantis in questo primo scorcio di 2026.

Il 2026 è iniziato bene

Stellantis ha chiuso i primi due mesi dell’anno in Europa (UE + Paesi Efta + Regno Unito) con un totale di 335 mila unità immatricolate e un incremento dell’8,2% su base annua, mentre il mercato cala dell’1%. A confermare il risultato sono gli ultimi dati pubblicati da ACEA.

I dati registrati dal Gruppo sono legati, principalmente, alle performance di alcuni brand. In particolare, si registra una sostanziale crescita per il marchio Fiat che ha venduto 63 mila unità nel corso del periodo considerato, con un incremento del 42,1% e una quota di mercato del 3,8% (1,2 punti in più rispetto allo scorso anno).

A garantire l’importante crescita del brand torinese sono le ultime novità arrivate sul mercato, come la Grande Panda che sta iniziando a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato, con l’obiettivo di diventare un riferimento assoluto del Gruppo Stellantis in futuro.

In crescita anche Opel, che ha registrato 52 mila unità immatricolate, con un miglioramento del 25,1% su base annua. Così come Citroën che, con 60 mila immatricolazioni, ha registraro un incremento dell’8,3% rispetto allo scorso anno.

Continua, anche se con volumi inferiori, il buon momento di Lancia: 2.558 esemplari venduti, con un buon +15,9% su base annua. Sono in leggero aumento (+0,8%) le vendite del marchio Jeep che continua a rafforzare la sua posizione sul mercato europeo, nel segmento dei SUV.

Risultati negativi per Peugeot, in calo del 5,2% con un totale di 92 mila unità immatricolate; Alfa Romeo, con poco meno di 8 mila esemplari e un calo del 16,3%, e DS, che si ferma leggermente al di sotto delle 4 mila unità, con un calo del 21,5%.

I dati relativi al primo trimestre del 2026, che saranno disponibili nel corso delle prossime settimane, ci garantiranno uno sguardo più approfondito sul mercato europeo e, soprattutto, permetteranno di capire se la crescita di Stellantis e dei suoi brand continuerà. Di certo, il 2026 è iniziato nel migliore dei modi.

In positivo anche in Italia

Per l’Italia, invece, sono già disponibili i dati di tutto il primo trimestre 2026, appena pubblicati da UNRAE. Anche in questo caso, Stellantis procede il suo periodo positivo, con un incremento del 15,57% delle immatricolazioni (mentre il mercato cresce del 9,2%).

Tra i brand che crescono più in Italia troviamo ancora una volta Fiat, che ha chiuso il trimestre con un incremento percentuale vicino al 30% su base annua. Bene anche Lancia, che cresce di oltre il 9%. Da segnalare poi il successo di Leapmotor, che ha già raggiunto una quota di mercato del 2,4% in Italia, anche grazie al grande successo della T03.

Ricordiamo che Fiat sta dominando la classifica delle auto più vendute in Italia posizionando due modelli – Panda e Grande Panda – tra le prime posizioni, confermandosi un riferimento assoluto del mercato del nostro Paese.