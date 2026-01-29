Il Gruppo Stellantis si è confermato come un punto di riferimento in Europa nel corso del 2025: ecco quali traguardi ha raggiunto l'azienda sul mercato UE30

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Stellantis rafforza la sua presenza in Europa

Il Gruppo Stellantis ha vissuto un anno molto delicato, con una fase di transizione che punta a dare il via a un ambizioso programma di rilancio nel corso dei prossimi anni. Per quanto riguarda la presenza dell’azienda in Europa, il 2025 si è chiuso con un’importante conferma. Nonostante le difficoltà del programma di elettrificazione, infatti, Stellantis ha ottenuto la seconda posizione tra gli OEM del mercato auto Ue30.

I numeri di Stellantis

Stellantis ha confermato di aver immatricolato 2.421.571 veicoli, considerando autovetture e veicoli commerciali leggeri, nel corso del 2025 nel mercato auto Ue30 (tutti i Paesi Ue oltre a Regno Unito, Norvegia e Svizzera). Questo risultato garantisce al Gruppo la possibilità di confermarsi in seconda posizione tra gli OEM in questo mercato.

Contestualmente, l’azienda, che nel frattempo è protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina, è riuscita a conquistare la prima posizione in un segmento strategico come quello dei veicoli ibridi, raggiungendo una quota del 15% e sfruttando al massimo il lancio di modelli chiave come Citroën C3 e C3 Aircross, Fiat Grande Panda, nuova Citroën C5 Aircross, nuova Jeep Compass e nuova Opel/Vauxhall Frontera.

Da non sottovalutare un altro importante successo: Stellantis, che continuerà a puntare sull’Italia anche per la produzione, ha ribadito il suo ruolo di leader del segmento dei veicoli commerciali, ottenendo una quota di mercato complessiva pari al 28,6%. A contribuire al successo dell’azienda in questo segmento è stato il Fiat Ducato, che risulta essere il modello Stellantis Pro One più venduto in assoluto. La Compact Van family (Citroën Berlingo, Fiat Professional Doblò, Opel/Vauxhall Combo, Peugeot Partner/Rifter), invece, ha conquistato il suo segmento, arrivando a una quota del 49,3%.

L’azienda è riuscita a conquistare anche il segmento A, grazie alla Fiat Panda, e a piazzarsi al secondo posto nel segmento dei B-SUV. Da notare anche la presenza di tre vetture fra le prime sei più vendute nel segmento B delle hatchback e il successo della Peugeot 3008 che ha conquistato una posizione nella Top 5 del segmento C-SUV.

Per quanto riguarda i singoli mercati, Stellantis è prima (considerando autovetture e veicoli commerciali insieme) in Francia, Italia e Portogallo e seconda in Germania, Spagna, Regno Unito, Austria e BeLux (Belgio e Lussemburgo). L’azienda ha registrato vendite in crescita in 5 dei 10 mercati maggiori (Austria, BeLux, Polonia, Portogallo e Spagna). Stellantis ha chiuso il 2025 in positivo con ordini in crescita dell’8% nel corso della seconda metà dell’anno e con un eccellente +16% nell’ultimo trimestre.

Emanuele Cappellano, COO Stellantis per l’Europa allargata, ha commentato così i risultati ottenuti sul mercato europeo:

“Nonostante le continue turbative di mercato e un’evidente debolezza della domanda, al termine dei suoi primi cinque anni di vita Stellantis ha saputo confermare la sua seconda posizione tra i major player dell’automotive business, mantenendo un considerevole distacco dai concorrenti che la seguono.”

I risultati positivi ottenuti sul finire del 2025 vengono giudicati come un “segnale positivo per il 2026,” da parte di Cappellano, che anticipa l’arrivo di “almeno 10 novità di prodotto” per l’azienda nel corso dei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare e rinnovare la gamma mese dopo mese per chiudere il 2026 in positivo.