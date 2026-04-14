Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Stellantis Pro One domina il mercato dei veicoli commerciali

Il primo trimestre del 2026 è da poco passato agli archivi: per Stellantis Pro One, la Business Unit dedicata ai veicoli commerciali, si è trattato di un periodo molto positivo, con una significativa crescita dei volumi e un rafforzamento della presenza sul mercato. La conferma arriva dai dati ufficiali pubblicati, in queste ore, direttamente dall’azienda. Ecco tutti i dettagli in merito.

Un primo trimestre positivo

Stellantis Pro One ha chiuso il primo trimestre dell’anno in corso con un totale di 408.301 unità immatricolate. Questo dato si traduce in un incremento del 7% rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato trimestrale conferma l’ottimo stato di salute della Business Unit che rappresenta, in diversi mercati, un vero e proprio punto di riferimento per il segmento dei veicoli commerciali.

Leader in Europa

Dando uno sguardo più nel dettaglio, è possibile notare l’ottimo lavoro svolto dalla Casa in questi mesi. Stellantis Pro One, infatti, ha raccolto ottimi risultati in Europa: nell’UE30, infatti, l’azienda ha raggiunto la leadership con una quota di mercato del 28,7%. Da segnalare anche la conquista della leadership in tutti i segmenti in cui opera come segmento C (48,5%), segmento D esclusi i pick-up (26,1%) e segmento E (26,2%).

In Italia, inoltre, l’azienda ha sfiorato il 40% di quota di mercato, con Fiat Professional che si è spinta fino al 25,6% e con il Ducato che ha conquistato il titolo di veicolo commerciale più venduto (come già accaduto tante altre volte in passato) raccogliendo ben 3.900 immatricolazioni. Stellantis Pro One è leader anche in Francia e in Spagna, con un market share pari a, rispettivamente, il 39,2% e il 33%. L’azienda ha la leadership in Portogallo, Belux, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Grecia, Irlanda, Croazia, Bulgaria ed Estonia.

Gli altri mercati

Non c’è solo l’Europa tra i mercati di attività di Stellantis Pro One. L’azienda ha ottenuto la prima posizione in Sud America, area geografica dove è riuscita a conquistare un market share del 33,6%, con un incremento di 3,4 punti rispetto all’anno precedente. Il risultato è particolarmente rilevante se rapportato al resto del mercato: Stellantis, infatti, ha ottenuto una quota superiore a più del doppio del secondo concorrente nella regione.

Buoni risultati arrivano anche in Nord America con le vendite di RAM che sono aumentate del 20% rispetto all’anno precedente e con Stellantis che ha mantenuto la terza posizione nel segmento dei veicoli commerciali, già ottenuta lo scorso anno, raggiungendo una quota di mercato del 14,8% (+2,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente). Da segnalare anche una quota di mercato del 21,1% nella regione MEA (Middle East and Africa) con un incremento di 0,8 punti rispetto all’anno precedente.

Emanuele Cappellano, COO for Enlarged Europe & European Brands and Head of Stellantis Pro One, ha utilizzato queste parole per commentare i risultati ottenuti: