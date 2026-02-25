Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Stellantis è l'unica big del mercato europeo che cresce

Il mercato delle quattro ruote in Europa ha iniziato il 2026 in negativo, con un calo netto delle immatricolazioni. Nel corso del primo mese dell’anno, infatti, l’Ue ha fatto segnare un calo del 3,9% mentre tutto il mercato europeo, considerando i Paesi Efta e il Regno Unito, è in calo del 3,5%.

In questo contesto, spicca il risultato di Stellantis. Il Gruppo, infatti, è l’unico “big” a registrare un gennaio positivo. Considerando le prime sei aziende per volumi di vendita sul mercato europeo, solo Stellantis riesce a far meglio rispetto a gennaio 2025, con un dato sensibilmente migliore rispetto alla media del mercato.

Un gennaio positivo

Il mese di gennaio 2026 si è chiuso bene per Stellantis che ha registrato:

145.750 unità immatricolate in Ue, con un miglioramento del 9,1% e con una quota di mercato del 18,2% (+2,1 punti)

e con una quota di mercato del 18,2% (+2,1 punti) 164.436 unità immatricolate in tutto il mercato europeo, con un miglioramento del 6,7% e con una quota di mercato del 17,1% (+1,6 punti)

Considerando tutto il mercato europeo, come evidenziato dai dati diffusi da ACEA, Stellantis registra dati in netta contro-tendenza rispetto alle dirette concorrenti come Volkswagen (-3,8%), Renault (-15%), Hyundai (-12,5%), BMW (-5,7%) e Toyota (-13,4%). Tra le altre aziende si segnala l’ottima performance di BYD, che con un +165% è l’azienda che cresce di più. Si tratta di un primo segnale positivo che fa ben sperare in vista di un 2026 caratterizzato da una crescita costante per l’azienda.

Il contributo di Fiat

Analizzando le vendite dei singoli brand, si nota chiaramente il contributo sostanziale dato da Fiat alla crescita di Stellantis. Il marchio torinese, infatti, ha venduto 29.415 unità in tutta Europa registrando una crescita del 24,6% su base annua (+31,3% considerando il solo mercato Ue) e raggiungendo un market share del 3,1%, con un miglioramento di 0,7 punti rispetto allo scorso anno.

I risultati di Fiat sono ancora molto (e forse troppo) legati al mercato italiano dove la Casa ha venduto poco meno del 67% del totale di autovetture immatricolate nel corso del mese di gennaio 2026. In Italia, il marchio ha conquistato la leadership anche della classifica delle auto più vendute. Dati positivi per Stellantis arrivano anche da Opel, con 32.054 immatricolazioni e un miglioramento del 12,7%, oltre che da Citroën, con 31.039 unità vendute e una crescita del 14% (i dati si riferiscono sempre a tutto il mercato europeo). Cresce anche Lancia, con 1.283 esemplari venduti e un buon +22%.

Stellantis deve fare i conti anche con i dati negativi di Peugeot, il suo brand principale in Europa. La Casa francese si ferma a 53.799 esemplari venduti con un calo del 2,9% e il quinto posto complessivo nella classifica di vendite dei marchi (dopo Volkswagen, Skoda, Toyota e BMW). Numeri negativi arrivano anche da altri brand. Jeep, ad esempio, si ferma a 10.484 unità vendute, di cui più della metà in Italia, con un calo del 4,9% rispetto allo scorso anno. Male anche Alfa Romeo che interrompe la sua crescita con un mese da 4.278 esemplari venduti in tutta Europa e un calo del 10,8% su base annua.