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Ufficio Stampa Stellantis Continua la crescita di Stellantis in Europa

Il Gruppo Stellantis ha iniziato bene il 2026, con vendite in crescita e l’obiettivo di avviare un programma di rilancio dopo le difficoltà registrate negli ultimi anni. I numeri raccolti dall’azienda in Europa sono positivi e confermano un dettaglio importante per un Gruppo così grande e articolato: Stellantis sta crescendo con un ritmo superiore rispetto a quello dell’intero mercato, facendo segnare un incremento percentuale delle immatricolazioni nettamente superiore a quello di Volkswagen. Andiamo ad analizzare i dati forniti da ACEA in merito alle vendite in Europa nel primo trimestre del 2026.

Una crescita significativa

I risultati di Stellantis, in termini di immatricolazioni, sono positivi. Il Gruppo ha registrato un totale di 563 mila unità immatricolate in Europa (Ue + Paesi EFTA + Regno Unito) nel corso del primo trimestre del 2026. Questo dato si traduce in una crescita del 7,3% su base annua.

Il market share è del 16% (+0,5 punti rispetto allo scorso anno). Limitando l’analisi al solo mercato Ue, invece, la crescita è dell’8,5%. Un ruolo di primo piano lo ricopre Fiat. La Casa italiana è cresciuta del 31% su base annua nei primi tre mesi del 2026.

Questi dati confermano il ritmo di Stellantis, con l’azienda che sta crescendo più del mercato europeo e anche dei suoi principali concorrenti. Il mercato europeo, infatti, ha chiuso il primo trimestre con una crescita del 4,1% su base annua.

Il Gruppo Volkswagen, invece, ha incrementato le vendite del 2,5% mentre Renault (-8,4%), Toyota (-2,8%) e Hyundai (-3,3%), gli altri tre costruttori che compongono la Top 5 in Europa, hanno registrato un primo trimestre negativo in confronto con lo scorso anno. I concorrenti di Stellantis sono, quindi, in evidente difficoltà e non tengono il passo del Gruppo.

Molto bene anche in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, sono già disponibili i dati sulle vendite di aprile 2026 forniti da UNRAE e, di conseguenza, possiamo analizzare l’andamento del Gruppo nel corso dei primi quattro mesi dell’anno. Anche in questo caso, i numeri sono molto positivi.

Stellantis, infatti, ha venduto 206 mila unità in Italia nel periodo compreso tra gennaio e aprile, facendo registrare un incremento delle immatricolazioni del 15,2%, con una quota di mercato pari al 32,21%. Anche in questo caso, il Gruppo ha “battuto” il mercato, cresciuto del 9,8% nello stesso periodo di tempo.

Un contributo fondamentale ai risultati raggiunti da Stellantis è arrivato da Fiat, marchio che sta vivendo un periodo di forte crescita, con l’azienda che sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto negli ultimi anni per sviluppare una gamma più ricca e completa.

Il marchio torinese ha raggiunto quota 77 mila unità vendute nel corso dei primi quattro mesi del 2026, registrando un incremento delle vendite del 30% su base annua e un market share pari al 12,1% di tutto il mercato italiano. L’azienda domina anche il mercato dei veicoli commerciali.

Staremo a vedere come andranno le vendite di Stellantis in Italia e in Europa nel corso del secondo trimestre del 2026. Le premesse per un nuovo trimestre positivo, come confermato dai dati di aprile, ci sono tutte. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane, con la pubblicazione dei risultati in Europa e poi dei dati di vendita di maggio in Italia.