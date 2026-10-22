Nei primi 9 mesi del 2026, Stellantis cresce in Europa: con Leapmotor supera 2 milioni di auto (+6,8%) e sale al 16,9% di quota, trainata da Fiat e Citroën.

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Ufficio Stampa Stellantis Ottimi numeri in Europa per Stellantis

Stellantis continua il suo processo di crescita in Europa. La conferma arriva dai dati sulle immatricolazioni diffusi dalla stessa azienda e relativi ai primi 9 mesi del 2026 (gennaio – settembre). Considerando anche il contributo di Leapmotor, il gruppo registra un passo in avanti ancora più significativo.

Si tratta, quindi, di un buon momento per l’azienda, sempre più concentrata sul nuovo piano industriale e strategico che fissa obiettivi importanti per il prossimo futuro, dopo le difficoltà incontrate negli ultimi anni. Nel 2026, i volumi sono in aumento e questo rappresenta un’ottima base di partenza per il futuro. Andiamo ad analizzare i dati.

Un 2026 positivo

Nel corso dei primi 9 mesi del 2026, Stellantis ha raccolto oltre 1,92 milioni di unità vendute con un incremento percentuale, rispetto allo scorso anno, pari al 3% e con una quota di mercato del 16,1%.

Includendo anche i dati di Leapmotor, le immatricolazioni superano i 2 milioni di esemplari, con una crescita del 6,8% nel confronto con i dati dello stesso periodo dello scorso anno. Il market share arriva al 16,9%.

Stellantis ha registrato una solida performance commerciale trainata da Fiat (+20%) e Citroën (+8,6%), che crescono più del mercato complessivo, accompagnate dall’aumento delle vendite di Lancia (+3,5%) e Opel (+3,0%) nello stesso periodo.

A livello geografico, il gruppo ha visto una crescita nel Regno Unito (+5,8%), in Germania (+4,2%), in Italia (+3,8%) e in Spagna (+0,8%), segnando performance particolarmente positive anche in Austria (+20,9%), Polonia (+8,1%), Portogallo (+4%) e Belux (+2%).

Stellantis Pro One mantiene la leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV) con una quota del 28,1%, mentre a livello di gruppo si conferma il primo posto nel segmento delle autovetture ibride, con una quota di mercato del 16,5%.

Ricordiamo che Stellantis continua a ricoprire un ruolo di primo piano in Italia, dove l’azienda ha la leadership del mercato e può contare su diversi modelli posizionati anche nella Top 10 delle auto più vendute nel corso del 2026. Sulla stessa linea ci sono anche i risultati ottenuti in Francia, altro mercato in cui Stellantis ha il ruolo da protagonista.

Il contributo di Leapmotor merita una menzione particolare. L’avvio effettivo della joint venture ha permesso a Stellantis di ampliare rapidamente il proprio raggio d’azione nel segmento delle vetture elettriche a costi competitivi che sta diventando sempre più rilevante per il settore delle quattro ruote in Europa.

L’introduzione sul mercato di modelli strategici come la citycar T03 e il SUV C10 ha non solo attratto una nuova fascia di clientela, ma ha anche dimostrato la capacità del gruppo di integrare tecnologie esterne per rafforzare la propria quota di mercato complessiva.

Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer, Enlarged Europe, ha commentato: