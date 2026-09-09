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Ufficio Stampa Stellantis Ecco i SUV preferiti dagli italiani

I SUV continuano a essere molto richiesti dagli automobilisti italiani, considerando tutti i segmenti di mercato. In un settore delle quattro ruote che fa registrare passi in avanti in termini di immatricolazioni, i SUV ricoprono un ruolo di primo piano.

Come al solito, alcuni modelli garantiscono una crescita maggiore di altri. Di seguito, quindi, andremo ad analizzare la Top 10 dei SUV più venduti in Italia, considerando i dati sulle immatricolazioni aggiornati ad agosto 2026 che vengono forniti da UNRAE.

I SUV più venduti

Ecco quali sono stati i 10 SUV più venduti in Italia ad agosto 2026:

Citroën C3 – 1.702; Jeep Avenger – 1.566; Fiat Grande Panda – 1.561; BYD Seal U – 1.490; MG ZS – 1.316; Kia Sportage – 1.276; Dacia Duster – 1.225; Toyota Yaris Cross – 1.210; Volkswagen T-Roc – 1.189; Toyota Aygo X – 1.182.

Di seguito, invece, riepiloghiamo la classifica dei modelli più venduti nel cumulato annuo, tenendo in considerazione, quindi, il periodo compreso tra gennaio e agosto 2026. Ecco la Top 10:

Jeep Avenger – 31.938; Fiat Grande Panda – 27.558; Citroën C3 – 25.395; Toyota Yaris Cross – 22.639; Toyota Aygo X – 21.686; MG ZS – 19.662; Dacia Duster – 19.280; Renault Captur – 18.763; Volkswagen T-Roc – 18.610; Ford Puma – 16.318.

L’elenco comprende i modelli con il maggior numero di immatricolazioni, prendendo in esame le vetture che il report di UNRAE cataloga come “SUV”. Se siete interessati alla classifica delle auto più vendute, in generale, potete consultare la Top 10 aggiornata con i modelli più richiesti in assoluto dagli italiani.

I protagonisti del mercato

Da tempo, il mercato italiano dei SUV ha un protagonista assoluto. Si tratta di Jeep Avenger, modello che è riuscito a conquistare la leadership del mercato con un vantaggio sostanziale rispetto ai concorrenti (anche se ad agosto ha chiuso “solo” al secondo posto della classifica). Da inizio anno, però, la vettura di Jeep ha ottenuto quasi 32 mila unità.

Da segnalare il “boom” della Fiat Grande Panda, che guida una lunga serie di modelli compatti che monopolizzano il segmento dei SUV nel nostro Paese. Per la vettura del marchio italiano, le consegne sono state pari a oltre 27 mila unità.

Tra i modelli più richiesti troviamo anche la Citroën C3, la Toyota Yaris Cross, la Toyota Aygo X e la MG ZS oltre a SUV leggermente più grandi come Dacia Duster, Renault Captur e Volkswagen T-Roc. A chiudere la Top 10 dei SUV più venduti c’è la Ford Puma.

Ricordiamo che il mercato italiano sta registrando un buon momento per quanto riguarda le vendite, con dati molto positivi al termine dei primi otto mesi dell’anno in corso. Questo trend è legato a doppio filo anche al successo registrato dai modelli che rientrano nella categoria dei SUV.