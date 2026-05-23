Ecco quali sono stati i SUV più venduti in Italia considerando i dati sulle immatricolazioni registrate tra gennaio e aprile 2026 sul mercato

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Ufficio Stampa Stellantis Questi sono i SUV più richiesti dagli italiani

I SUV sono sempre più richiesti dagli automobilisti italiani. La conferma arriva dall’analisi dei dati sulle immatricolazioni che, già da alcuni anni, fotografano chiaramente un trend ormai definitivo. A guidare il mercato sono i SUV di segmento B ma anche i modelli di segmento A, C e D sono in crescita. Alcuni modelli, però, registrano immatricolazioni nettamente superiori ad altri. Di seguito, grazie ai dati forniti da UNRAE, andremo ad analizzare quelli che sono i modelli più venduti tra i SUV sul mercato italiano.

I modelli più venduti

Il mercato auto italiano è in crescita, grazie soprattutto al successo di elettriche e ibride, e i SUV sono sempre più richiesti. Il mercato propone numerose opzioni con tutti i segmenti che fanno segnare numeri importanti. Considerando le immatricolazioni registrate tra gennaio e aprile 2026, di seguito riportiamo quelli che sono i modelli più venduti.

Partiamo dal segmento A. Ecco i modelli più richiesti:

Toyota Aygo X: 13.061; Dacia Spring: 2.050.

Per quanto riguarda il segmento B, il primo per volumi di vendita in Italia, questa è la Top 3:

Jeep Avenger: 20.757; Fiat Grande Panda: 16.894; Citroën C3: 14.306.

Un ruolo importante sul mercato viene ricoperto anche dal segmento C. Ecco quali sono i tre SUV che registrano il maggior numero di immatricolazioni nel periodo considerato:

Nissan Qashqai: 9.363; BMW X1: 8.889; Volkswagen Tiguan: 8.279.

Per maggiori dettagli su questo segmento, in forte crescita in Italia, è possibile dare un’occhiata all’approfondimento realizzato da Virgilio Motori e dedicato ai modelli più venduti.

Ecco, invece, la Top 3 del segmento D:

BYD Seal U: 6.205; BMW X3: 3.813; Mercedes GLC: 3.739.

A completare l’analisi, ecco la Top 3 dei modelli più venduti del segmento E/F:

BMW X5: 1.072; Range Rover Sport: 1.024; Mercedes GLE: 726.

I preferiti dagli italiani

A guidare il mercato sono i SUV di segmento B che arrivano quasi a monopolizzare la Top 10 dei modelli più venduti, grazie soprattutto ad alcuni veicoli. È Stellantis a ricoprire un ruolo da protagonista del mercato, con la Jeep Avenger, la Fiat Grande Panda e la Citroën C3, modelli compatti e con un prezzo accessibile che, mese dopo mese, registrano ottimi dati per quanto riguarda le immatricolazioni.

Da segnalare anche il successo della Toyota Aygo X, modello di segmento A che continua a crescere, anche grazie a un potenziamento della gamma. Tra le vetture di segmento C, invece, si segnala il primato della Nissan Qashqai, crossover che da tempo è un riferimento del mercato e che continua a rappresentare la scelta preferita da tanti automobilisti italiani che puntano a un modello di dimensioni maggiori.

Scorrendo la classifica notiamo anche la leadership di BYD, con la sua Seal U, nel segmento D del mercato, con volumi nettamente superiori ai concorrenti. Nel segmento E/F, che racchiude i modelli più grandi e costosi presenti sul mercato, la prima posizione è conquistata da BMW X5, che può contare su un altro modello di grande successo come la Range Rover Sport. L’appuntamento è ora fissato con il prossimo mese di giugno per verificare l’andamento delle vendite in Italia nel corso del mese di maggio.