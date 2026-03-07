Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis La classifica dei SUV più venduti

Il mercato dei SUV continua a crescere in Italia, con volumi sempre molto elevati. I modelli a ruote alte sono ormai i preferiti dagli automobilisti italiani al momento della scelta della nuova vettura da acquistare.

Non tutti i modelli però hanno lo stesso successo. Alcuni SUV, infatti, riescono a raggiungere volumi di vendita decisamente più elevati rispetto ad altri. Ecco quali sono i più venduti in Italia considerando i dati di febbraio 2026 forniti da UNRAE.

I più venduti a febbraio 2026

Per analizzare le vendite di SUV in Italia andremo a considerare i vari segmenti di mercato. Partiamo dal segmento A. A guidare il segmento, in questo caso, c’è la Toyota Aygo X, con 3.123 unità vendute nel corso del secondo mese dell’anno. Il modello di Toyota è quasi l’unica alternativa tra le vetture di segmento A, porzione del mercato più orientata alle berline come la Fiat Panda, la vettura più venduta in Italia.

Per quanto riguarda il segmento B del mercato, invece, il primo posto spetta alla Jeep Avenger, con un totale di 5.984 unità vendute. Il modello si conferma come il SUV più venduto in assoluto in Italia, staccando di poche centinaia di unità la Grande Panda, che già punta al sorpasso nei prossimi mesi, dopo aver chiuso il mese con 5.500 esemplari immatricolati. Più indietro un altro modello di successo come la Toyota Yaris Cross, che si ferma a 3.736 unità.

Per il segmento C del mercato, invece, la prima posizione è occupata dalla Volkswagen Tiguan che ha totalizzato 2.448 unità vendute, precedendo la Nissan Qashqai e la BMW X, che si fermano a 2.330 e 2.175 esemplari rispettivamente, in una porzione di mercato quanto mai ricca di modelli di grandissimo interesse.

Salendo ancora, invece, passiamo al segmento D con la prima posizione che viene occupata dalla BYD Seal U, con 1.397 unità vendute. Il SUV è anche leader del mercato delle ibride plug-in e sta dando un contributo importante alla crescita del marchio in Italia. Sul podio ci sono anche Mercedes GLC e BMW X3, rispettivamente con 850 e 799 unità.

A completare l’analisi dei SUV più venduti c’è la classifica dedicata al segmento E/F. In questo caso, al primo posto troviamo la Range Rover Sport, che ha raggiunto 269 unità superando la BMW X5, seconda con 224 esemplari, e la Mercedes GLE, terza con 186 immatricolazioni.

La classifica generale del 2026

Considerando i dati di febbraio, ecco le classifiche aggiornate per quanto riguarda i SUV più venduti nel 2026 in Italia:

Segmento A:

Toyota Aygo X : 6.152

: 6.152 Dacia Spring: 899

Segmento B

Jeep Avenger : 11.144

: 11.144 Fiat Grande Panda: 8.799

Citroen C3: 6.646

Segmento C

Nissan Qashqai : 4.490

: 4.490 Volkswagen Tiguan: 4.425

BMW X1: 4.264

Segmento D

BYD Seal U : 3.216

: 3.216 BMW X3: 1.966

Mercedes GLC: 1.618

Segmento E/F

BMW X5 : 521

: 521 Range Rover Sport: 499

Mercedes GLE: 369

Dopo i primi due mesi di 2026, quindi, il modello più venduto in assoluto tra i SUV, considerando tutti i segmenti di mercato, continua a essere la Jeep Avenger.