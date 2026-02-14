Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco i SUV più venduti in Italia per ogni segmento

Il mercato auto italiano ha iniziato il 2026 con numeri in crescita nel corso del mese di gennaio. Una porzione sempre più importante del settore delle quattro ruote in Italia è legata ai SUV. Le vetture “a ruote alte” attirano gli automobilisti e registrano volumi più elevati rispetto alle berline, in tutti i segmenti con la sola eccezione del segmento A. Andiamo ad analizzare i dati UNRAE sulle immatricolazioni per rilevare quali sono stati i SUV più venduti in Italia a gennaio 2026.

I più venduti per ogni segmento

Partiamo dal segmento A, che può contare su due sole vetture per quanto riguarda i SUV. Il modello più venduto è la Toyota Aygo X con 3.029 unità immatricolate, che quasi raddoppia i numeri dello scorso anno. Molto più affollato, invece, è il segmento B del mercato che vede dominare la Jeep Avenger, con 5.133 unità immatricolate e un incremento su base annua di quasi il 10%. Alle spalle del modello di Jeep, che conquista il segmento grazie anche a una gamma molto articolata, troviamo la Citroën C3, con 3.516 unità vendute, e la Fiat Grande Panda, con 3.299 unità. Il segmento B del mercato è anche quello che fa registrare i volumi di vendita maggiori, con un totale di 40.474 immatricolazioni (ma con un calo del 2,6% rispetto all’anno precedente).

Per il segmento C del mercato, invece, la leadership spetta alla Peugeot 3008, che ha totalizzato 2.378 esemplari venduti nel corso del primo mese dell’anno, facendo registrare un incremento del 124% su base annua. Seconda piazza per la Nissan Qashqai che migliora i suoi risultati del 61%, andando a trascinare le vendite di Nissan sul mercato italiano. Terza posizione per la Audi Q3, con 2.091 immatricolazioni. Il segmento C è il secondo segmento del mercato italiano, con un totale di 32.131 esemplari venduti a gennaio e una crescita del 32% rispetto al mese di gennaio 2025.

A guidare il segmento D del mercato c’è la BYD Seal U che ha totalizzato 1.819 esemplari venduti nel corso del mese di gennaio, precedendo la BMW X3 e la Audi Q5. Concludiamo con il segmento E/F, quello costituito dai modelli più grandi e costosi. In questo caso, la leadership spetta alla BMW X5, con 297 esemplari, seguita dall’Audi Q8, con 237 unità vendute, e dalla Range Rover Sport, con 230 veicoli distribuiti su tutto il mercato italiano.

Jeep guida il mercato

Considerando tutto il mercato dei SUV, la classifica generazione è dominata dai SUV di segmento B, porzione di riferimento del mercato italiano, con tanti modelli in grado di generare volumi di vendita elevati. Il podio riportato per questo segmento, nel paragrafo precedente, coincide anche con la Top 3 dei SUV più venduti in Italia. Di conseguenza, a gennaio 2026, la prima posizione del mercato è stata conquistata dalla Jeep Avenger che è anche al secondo posto della Top 10 delle auto più vendute in Italia.