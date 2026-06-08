Ecco quali sono i SUV più venduti in Italia considerando la Top 10 aggiornata, basata sui dati UNRAE. In classifica ci sono diverse sorprese

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Ufficio Stampa Stellantis I 10 SUV più venduti in Italia

Il mercato italiano vede, da tempo, una crescente richiesta per i SUV che ormai rappresentano una quota maggioritaria del settore delle quattro ruote. A sostenere la crescita della categoria ci sono tantissimi modelli. Alcuni di questi riescono a raggiungere volumi di vendita molto importanti. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 dei SUV più venduti in Italia, considerando i dati aggiornati a fine maggio 2026 che sono stati forniti da UNRAE.

La Top 10

Ecco i 10 SUV più venduti in Italia a maggio 2026:

Jeep Avenger: 4.004; BYD Atto 2: 3.818; Citroën C3: 3.406; Toyota Yaris Cross: 3.319; Fiat Grande Panda: 2.974; Toyota Aygo X: 2.814; Renault Captur: 2.691; Volkswagen T-Roc: 2.641; MG ZS: 2.324; Volkswagen T-Cross: 2.287.

Questi, invece, sono i 10 SUV più venduti nel parziale annuo e, quindi, nel periodo gennaio – maggio 2026:

Jeep Avenger: 24.763; Fiat Grande Panda: 19.867; Citroën C3: 17.714; Toyota Aygo X: 15.874; Toyota Yaris Cross: 15.611; MG ZS: 14.090; Renault Captur: 13.297; Volkswagen T-Roc: 13.196; Dacia Duster: 12.873; Volkswagen T-Cross: 11.824.

Per consultare la classifica generale dei modelli più venduti in Italia potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle 10 auto più vendute in Italia che mette in evidenza quelle che sono le best seller del mercato, dopo i primi cinque mesi di 2026.

I protagonisti del segmento

Il settore dei SUV ha tanti protagonisti, ma il best seller continua a essere Jeep Avenger che, anche nel corso del mese di maggio, ha conquistato il titolo di SUV più venduto in Italia. Da inizio anno, inoltre, il modello di Jeep ha raggiunto quota 24 mila unità vendute.

Tra i dati di maggio si nota una new entry come la BYD Atto 2, modello che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei punti di riferimento del settore, sfruttando appieno il trend di crescita di BYD, brand a ricoprire un ruolo da protagonista assoluto nei prossimi anni.

Per quanto riguarda la classifica generale relativa al parziale annuo, la Fiat Grande Panda si conferma uno dei successi principali di Stellantis, conquistando un ottimo secondo posto assoluto, con quasi 20 mila unità vendute nel corso dei primi cinque mesi dell’anno.

Da segnalare anche l’ottima performance della Toyota Aygo X, unico modello di segmento A ad entrare in classifica, riuscendo anche a superare la sorella maggiore, Toyota Yaris Cross. Per la Casa nipponica ci sono un quarto e un quinto posto nella classifica dei SUV più venduti nel corso dell’anno.

Dati interessanti riguardano anche modelli come MG ZS, Renault Captur, Dacia Duster e il duo di Volkswagen, composto dalla T-Roc e dalla T-Cross, che continuano a raccogliere ottimi risultati, contribuendo alla crescita del marchio tedesco sul mercato europeo.

Un mercato in crescita

Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno, il mercato dei SUV è cresciuto tanto. Il segmento A, infatti, ha registrato un ottimo +30% in termini di immatricolazioni, per un totale di oltre 19 mila unità. Il segmento B ha toccato quota 236 mila unità, con un +2,7%. Bene anche il segmento C, con 182 mila unità e una crescita del 28,5%. Ci sono anche 59 mila unità per il segmento D, in crescita del 21,4%. Per il segmento E/F, invece, le vendite si fermano a poco più di 9 mila unità con un calo del 6,8%.