Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Toyota guida la classifica di ottobre, Jeep è prima nel 2025

Il mercato delle quattro ruote in Italia ha chiuso in leggero calo il mese di ottobre 2025 (-0,6%) ma il settore dei SUV continua a far segnare numeri positivi, soprattutto nei segmenti B (+11,5%), C (+0,2%) e D (+10,5%). Alcuni modelli riescono a trascinare il mercato con volumi di vendita importanti. Andiamo a scoprire, quindi, quali sono stati i SUV più venduti in Italia nel corso del mese di ottobre 2025 e al termine dei primi dieci mesi dell’anno.

I SUV più venduti a ottobre

La Top 10 dei SUV più venduti in Italia nel corso del mese di ottobre 2025 comprende quasi esclusivamente modelli di segmento B e, quindi, quasi tutti i principali Urban SUV disponibili sul mercato, con dimensioni compatte e un prezzo accessibile. In decima posizione troviamo la Ford Puma che ha raggiunto 2.100 unità vendute durante il mese appena terminato mentre in nona piazza c’è un modello di segmento A come la Toyota Aygo X che totalizza 2.241 unità immatricolate, grazie anche a un prezzo inferiore rispetto a quello dei veicoli di segmento B e C. Il modello, ricordiamo, è appena stato svelato in versione Full Hybrid. Ottava posizione per la BMW X1, unica segmento C in graduatoria come confermano i dati UNRAE, che ha raggiunto 2.244 unità vendute nel periodo considerato.

Il settimo SUV più venduto in Italia a ottobre è la Renault Captur, che ha raggiunto quota 2.258 unità immatricolate, mentre al sesto posto c’è la MG ZS, che si ferma a 2.327 esemplari. La Top 5 si apre con la Dacia Duster, uno dei modelli più diffusi sul mercato italiano. Per il SUV di Dacia si registrano 2.555 esemplari venduti nel corso del mese di ottobre. Quarta posizione per la Volkswagen T-Roc, con un totale di 2.718 unità vendute, mentre al terzo posto c’è la Citroën C3, con 3.020 unità. Sul secondo gradino del podio si piazza la Jeep Avenger che si ferma a 4.046 unità immatricolate ed è costretta a cedere il titolo di “SUV più venduto di ottobre 2025” alla Toyota Yaris Cross, prima con 4.189 esemplari.

I SUV più venduti del 2025

Con 10 mesi alle spalle, la classifica parziale del 2025 è ormai molto indicativa e chiarisce bene quali sono i rapporti di forza tra i vari modelli. Anche in questo caso la Top 10 comprende tanti modelli di segmento B ma in decima posizione c’è la Toyota Aygo (19.465 unità vendute) che precede una segmento C, la Volkswagen Tiguan (20.067). Dall’ottavo al secondo posto troviamo Renault Captur (21.486), Volkswagen T-Roc (22.621), Ford Puma (22.781), MG ZS (25.309), Dacia Duster (31.035), Toyota Yaris Cross (31.052) e Citroën C3 (33.640).

In prima posizione, con ampio margine rispetto agli altri modelli, c’è, invece, la Jeep Avenger, modello che, mese dopo mese, si sta ritagliando un ruolo da protagonista sul mercato delle quattro ruote in Italia. Per il SUV di Jeep, tra gennaio e ottobre, si registrano un totale di 42.304 unità immatricolate, con quasi 10.000 unità in più rispetto alla seconda classificata. A premiare Avenger, oltre a un prezzo accessibile rispetto agli altri modelli Jeep, è la gamma particolarmente articolata e che comprende una variante elettrica e diverse varianti ibride. Salvo improbabili sorprese, il modello di Jeep sarà anche il SUV più venduto in Italia nel corso di tutto il 2025, dopo aver conquistato il primo semestre, con la possibilità concreta di raggiungere quota 50.000 esemplari immatricolati.