Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Un purista del marchio americano si orienterebbe verso modelli più iconici della gamma, ma l’Avenger piace e vende. In una fase di crescita senza precedenti delle vetture a ruote alte Jeep ha saputo interpretare le esigenze dei clienti europei offrendo un SUV adatto ai nostri contesti urbani e che non teme piacevoli gite fuori porta. L’Avenger non nasce per un fuoristrada duro e crudo, ma per accompagnare 5 passeggeri in una nuova era per il brand appartenente al Gruppo Stellantis.

L’Avenger è stata anche la prima Jeep 100% elettrica, nonché la prima prodotta in Polonia e disponibile solo in versione inizialmente a trazione anteriore. Un cambio di paradigma razionale e in linea con le aspettative di un mercato europeo sempre più in crisi. In una prima fase il progetto prese il nome di Jeepster, ma poi con il programma congiunto che coinvolse anche Jeep Recon e la Jeep Wagoneer S, venne battezzata Avenger. Il SUV compatto di segmento B si trova nel listino un gradino sotto la Renegade nella versione tradizionale, diventando la più piccola vettura rialzata a marchio Jeep elaborata sulla piattaforma e-CMP2, creata da PSA già per la produzione di Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, Fiat 600 e DS 3 Crossback.

Numeri di crescita irrefrenabili

In base alle elaborazioni di Dataforce, i risultati commerciali del mese di gennaio 2026 pongono Jeep Avenger al primo posto in Italia. Il SUV più venduto, dopo il boom dei due anni precedenti, ha raggiunto quota 6,5% nel mese scorso, prendendosi la leadership tra i B-SUV. In sostanza, in un segmento in fermento, più di un cliente privato su dieci ha scelto una Avenger alle nostre latitudini. I risultati positivi pongono l’entry level del brand americano ai vertici del car market generale, soprattutto grazie a un approccio innovativo.

La versione elettrica dispone di un motore anteriore da 400 V prodotto dalla Emotors. L’Avenger alla spina eroga 156 CV e 260 Nm di coppia. Percorre sino 400 km su percorso misto e 550 km in quello urbano. Con una colonnina a 100 kW in corrente continua bastano appena 24 minuti per schizzare dal 20 all’80% della carica, mentre con quella da 11 kW a una Wallbox la ricarica avviene in 5,5 ore. La libertà di scelta riguarda anche la possibilità di optare per la e-Hybrid, con motore ibrido a 48V e cambio automatico, in grado di ridurre consumi ed emissioni e di accrescere il piacere di guida. Gettonatissima la variante benzina con cambio manuale, concepita per gli amanti della semplicità. La 4xe con trazione integrale elettrificata è decisamente più raffinata. Non mancano le versione speciali, come la Avenger 4xe The North Face Edition, con elementi unici.

Uno start da applausi

Non solo Avenger si conferma il SUV più venduto in Italia a gennaio con una quota del 6,5%, ma che il B-SUV più immatricolato in assoluto con una percentuale superiore al 14% (market share) e per i clienti privati con una quota generale del 10,98%. Il SUV disegnato a Torino è il secondo più venduto in Italia, considerando ogni segmento e ogni motorizzazione.

Anche la nuova Compass ha strappato numeri importanti nel primo mese del 2026 ed è disponibile a 249 euro al mese, con 5.000 euro di supervalutazione dell’usato. Il marchio Jeep mantiene salda la propria posizione nella top ten delle passenger cars con una quota del 4,35%.