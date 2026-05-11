I dati sulle immatricolazioni confermano la crescita dei SUV di segmento C in Italia: ecco i dati aggiornati e quali sono i modelli più venduti

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Ufficio Stampa Nissan Gli italiani scelgono i SUV di segmento C

I SUV di segmento C sono sempre più popolari in Italia e la conferma arriva dagli ultimi dati UNRAE sulle immatricolazioni nel nostro Paese. Al termine dei primi quattro mesi dell’anno, infatti, questo segmento di mercato ha registrato una crescita sostanziale, avvicinandosi sempre di più (per volumi complessivi) ai SUV di segmento B, che crescono meno del mercato.

Con questo ritmo, il sorpasso (impensabile fino a pochi mesi fa considerando gli equilibri del mercato) potrebbe arrivare nel corso del prossimo futuro. Andiamo ad analizzare questo trend e a vedere anche quali sono i modelli più venduti in questo segmento di mercato, considerando i dati aggiornati alla fine del mese di aprile.

Un segmento in crescita

Gli italiani acquistano sempre più SUV di segmento C. I dati dei primi quattro mesi del 2026 confermano questo trend: tra gennaio e aprile, infatti, le vendite totali sono state pari a 146 mila unità con un incremento del 29,4% (rispetto al +9,9% del mercato) e una quota complessiva del 22,7%, in crescita di 3,4 punti rispetto allo scorso anno.

Solo il settore dei SUV di segmento A cresce di più (+30,1%) in Italia, ma con volumi (appena 15 mila immatricolazioni) decisamente inferiori. La distanza tra SUV di segmento B e di segmento C si sta riducendo. I primi, che rappresentano la categoria di riferimento del mercato, hanno totalizzato 194 mila unità immatricolate nel corso del periodo considerato con una crescita del 5,2% su base annua.

Bisognerà aspettare i prossimi mesi per avere un quadro aggiornato dell’andamento del mercato e, in particolare, per capire in che modo proseguirà la crescita dei SUV di segmento C sul mercato italiano.

I modelli più venduti

Passiamo ora alla classifica dei modelli più venduti in Italia tra i SUV di segmento C. Ricordiamo che nei giorni scorsi abbiamo anche pubblicato la classifica delle auto più vendute in Italia che offre un quadro aggiornato sulle preferenze degli automobilisti italiani.

La Top 10 dei C-SUV, aggiornata a fine aprile 2026, vede al decimo posto Omoda 5, con un totale di 5.540 unità immatricolate, mentre al nono posto c’è la Hyundai Tucson, con 5.648 immatricolazioni e una crescita del 18,3%.

Ottava posizione per la BYD Atto 2, con un totale di 5.774 unità vendute, mentre al settimo c’è un’icona del segmento come la Toyota C-HR, che ha totalizzato 6.320 unità vendute. In sesta piazza troviamo la Peugeot 3008, che si ferma a 7.362 unità vendute con un incremento del 21,9%.

Nella Top 5 c’è spazio per l’Audi Q3 che, grazie alla nuova generazione, totalizza 8.227 unità vendute e un incremento del 74,2%. Quarto posto nella Top 10 per la Kia Sportage, con 8.463 unità immatricolate e un incremento del 16,1% su base annua.

Sul podio troviamo, in terza posizione, la Volkswagen Tiguan, che ha raggiunto quota 8.729 unità immatricolate con un incremento del 3,6%. In seconda posizione c’è la BMW X1, che si ferma a 8.889 unità vendute, migliorando i suoi risultati del 16%.

A guidare la classifica del suo segmento troviamo la Nissan Qashqai, da tempo riferimento assoluto del mercato italiano. Il SUV di segmento C della Casa nipponica ha totalizzato 9.363 unità vendute, con un aumento delle vendite pari al 18,6% su base annua.