Tesla torna a crescere in Italia nel 2026: a settembre le immatricolazioni salgono del 47%. Ecco i dati UNRAE e il successo di Model 3 e Model Y

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Ufficio Stampa Tesla Le Tesla tornano di moda in Italia

Dopo un periodo complicato, Tesla è tornata a crescere in Italia, con numeri importanti che confermano il suo ruolo di primo piano nel segmento delle auto elettriche. Sfruttando appieno la crescente richiesta di auto a zero emissioni nel nostro Paese, la Casa americana sta mettendo in mostra numeri molto positivi. La conferma arriva da una rapida analisi dei dati sulle immatricolazioni forniti da UNRAE e aggiornati alla fine del mese di settembre.

Immatricolazioni in crescita

I numeri parlano chiaro e confermano la crescita di Tesla nel corso del 2026 sul mercato italiano. Nel corso del mese di settembre, infatti, il marchio americano ha raggiunto un totale di 2.132 unità immatricolate, con un incremento del 47,03% rispetto ai dati registrati nel corso del mese di settembre dello scorso anno. La crescita è evidente anche nel parziale annuo: tra gennaio e settembre, infatti, Tesla ha raccolto un totale di 10.422 unità immatricolate.

Questo risultato si traduce in un incremento percentuale del 18,55% rispetto allo stesso periodo del 2025 e in una quota di mercato pari allo 0,82%. Considerando il solo segmento delle auto a zero emissioni, però, il market share di Tesla cresce fino a oltre il 10%. Si tratta di un risultato notevole, soprattutto considerando che la Casa non ha (almeno per ora) elettriche economiche in grado di generare volumi di vendita significativi grazie a un prezzo più basso.

Mantenere una quota superiore al 10% tra le BEV non sarà comunque una passeggiata. La crescente presenza di marchi cinesi sul mercato italiano, capaci di offrire city car e SUV compatti a prezzi competitivi, rende sempre più urgente per Tesla il debutto di una piattaforma entry-level più accessibile. L’arrivo di una compatta economica resta l’elemento chiave per consolidare la leadership e ampliare ulteriormente i volumi nei prossimi anni.

Due modelli di successo

Nel corso del mese di settembre, inoltre, Tesla è tornata al primo posto della classifica delle auto elettriche più vendute in Italia. La Model 3, infatti, ha raggiunto quota 1.142 unità vendute, arrivando quasi a raddoppiare le vendite dello scorso anno. La Model Y, invece, si è classificata seconda, con 990 unità. Nel parziale annuo, Tesla occupa il terzo e il quarto posto della classifica delle elettriche più vendute. La Model Y è terza con 5.422 esemplari e la Model 3 quarta con 4.929.

La ripresa delle consegne non è casuale: a trainare l’interesse verso i modelli di Elon Musk contribuiscono fortemente le aggressive politiche di riposizionamento dei listini e le continue promozioni sui tassi di finanziamento introdotte direttamente dal costruttore. A questo si aggiunge il valore strategico della rete proprietaria dei Supercharger, che in Italia continua a espandersi riducendo l’ansia da ricarica e rendendo l’ecosistema Tesla tra i più completi e affidabili per chi decide di passare alla mobilità elettrica. Ricordiamo che è partito anche il Bonus Colonnine che potrebbe spingere ulteriormente le elettriche e, quindi, i modelli di Tesla. Staremo a vedere quale sarà la risposta del mercato nel corso del quarto trimestre dell’anno in corso.