Il primo semestre del 2026 si è chiuso con risultati molto positivi per Tesla che ha registrato una crescita significativa rispetto allo scorso anno

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Ufficio Stampa Tesla Primo semestre positivo per Tesla

Nonostante il recente calo azionario, Tesla ha chiuso il primo semestre del 2026 con risultati molto positivi, almeno per quanto riguarda le immatricolazioni sul mercato europeo. L’azienda, infatti, è tornata a correre, confermandosi come un riferimento del settore, anche in Italia. L’ufficialità arriva dai dati diffusi da ACEA (per l’Europa) e da UNRAE (per l’Italia). Ecco tutti i dettagli in merito.

Un ottimo primo semestre in Europa

Tesla è, da tempo, un punto di riferimento del mercato europeo e i dati sulle immatricolazioni nel corso del primo semestre del 2026 lo confermano. Considerando Ue, Paesi Efta e Regno Unito, l’azienda di Elon Musk ha registrato un totale di 170 mila unità immatricolate con un incremento su base annua pari al 54,6%.

Il dato è molto interessante, anche perché Tesla è cresciuta più dell’intero comparto delle auto elettriche (+35,1% al termine del primo semestre). La Casa americana può oggi contare su un market share superiore al 10%, analizzando il settore delle auto a zero emissioni (2,4% tenendo conto di tutte le alimentazioni).

Per i dettagli completi sull’andamento del mercato potete consultare il nostro approfondimento sulle immatricolazioni in Europa al termine della prima metà del 2026.

Crescita record anche in Italia

I dati confermano anche l’ottimo inizio del 2026 per la divisione italiana di Tesla, che risulta uno dei brand che crescono di più al termine della prima metà dell’anno in corso. Le unità immatricolate nel nostro Paese sono state 7.918 al termine del semestre con un incremento percentuale del 22,42%.

In questo caso, però, il brand non riesce a battere il mercato: le immatricolazioni di vetture a zero emissioni tra gennaio e giugno in Italia, infatti, hanno fatto segnare un eccellente +77,5% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno, mostrando un comparto in ottima salute. La crescita delle EV è legata principalmente ai modelli economici. Tesla è riuscita a battere il mercato auto italiano, includendo tutte le alimentazioni, che è cresciuto del 9,5%.

Anche in Italia, Tesla supera il 10% di market share del settore delle auto elettriche (0,85% considerando tutte le alimentazioni). Il dato è particolarmente rilevante considerando il fatto che l’azienda non propone modelli economici, che stanno trascinando le vendite di diversi brand nel segmento delle vetture a zero emissioni.

I numeri parlano chiaro: la Casa è tornata a crescere e rappresenta oggi una protagonista di grande rilievo per gli automobilisti italiani ed europei alla ricerca di una nuova auto elettrica, in grado di offrire una buona dotazione e un’autonomia elevata.

Il secondo semestre rappresenterà un banco di prova molto importante con l’azienda che dovrà confermare quanto di buono fatto in questi mesi, dovendo però fare i conti con un contesto di mercato non facile e, soprattutto, con una crescente concorrenza da parte dei costruttori cinesi.

Il prossimo appuntamento con i risultati di Tesla è fissato per la prossima settimana, quando inizieranno ad arrivare i dati relativi all’andamento delle immatricolazioni nel corso del mese di luglio, il primo del secondo semestre. Continuate a seguirci per tutti i dettagli in merito.