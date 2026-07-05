Tesla ha chiuso un trimestre molto positivo ma il suo titolo è crollato sul mercato azionario: ecco quali potrebbero essere state le cause del crollo

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Ufficio Stampa Tesla Cosa sta succedendo a Tesla?

Tesla, da diversi anni ormai, è un punto di riferimento del settore delle auto elettriche. La Casa americana, però, deve fare i conti con una concorrenza crescente (soprattutto da parte dei costruttori cinesi) che ha un impatto significativo sulle vendite e sui risultati finanziari.

Nei giorni scorsi, Tesla ha annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre del 2026. L’azienda ha raggiunto numeri superiori alle stime degli analisti di Wall Street. Nei giorni successivi alla presentazione dei dati della trimestrale, però, il titolo è crollato in borsa, evidenziando una flessione che conferma i dubbi degli investitori.

Andiamo ad analizzare i dati rivelati da Tesla e qual è stato l’effetto dell’annuncio sul titolo dell’azienda.

Risultati superiori alle attese

Tra aprile e giugno 2026, come confermato ufficialmente nei giorni scorsi, Tesla ha raggiunto oltre 480 mila unità consegnate. Questo dato si traduce in un incremento del 25% rispetto allo stesso trimestre del 2025.

Il risultato di Tesla è nettamente superiore alle attese del mercato. Gli analisti stimavano, infatti, circa 400 mila unità per il trimestre appena terminato. L’azienda, invece, ha mostrato dati ben sorprendenti, con anche una produzione elevata (circa 451 mila veicoli assemblati).

Per quanto riguarda le vendite, la maggior parte delle consegne riguarda sempre Model 3 e Model Y che raggiungono un totale di 467 mila esemplari, mentre Cybertruck e Semi si fermano a poco più di 12 mila unità.

L’azienda ha evidenziato una ripresa significativa in Europa, dove l’aumento dei costi dei carburanti può aver contribuito a sostenere l’intero settore delle auto elettriche che può rappresentare una soluzione al caro benzina e diesel.

Gli investitori non credono in Tesla?

I dati di vendita positivi, però, non hanno giovato al titolo di Tesla che, sul mercato azionario, ha registrato un netto calo. Questo dato può essere interpretato in vari modi e suscita i dubbi di molti investitori sul futuro dell’azienda. Nel lungo periodo, infatti, Tesla non ha ancora dimostrato di poter garantire delle basi solide per continuare a crescere.

I temi sul tavolo sono tanti, come l’espansione del sistema Full Self-Driving oltre allo sviluppo di robotaxi e di soluzioni legate all’intelligenza artificiale, con i robot Optimus. Tutti questi progetti hanno richiesto e continueranno a richiedere importanti investimenti per l’azienda. Tesla, infatti, dovrà raccogliere nuove risorse per poter aggiornare la sua gamma di prodotti e servizi con soluzioni in grado di poter garantire una crescita nel lungo periodo.

Per questo motivo, molti investitori hanno preferito vendere le proprie posizioni in Tesla, seguendo il principio del “buy the rumor, sell the news” che spinge a vendere dopo buone notizie nel breve periodo (come una buona trimestrale) e a comprare quando ci sono indiscrezioni su una crescita futura.

Nei primi giorni di luglio, a seguito della pubblicazione dei dati sulla trimestrale, le azioni di Tesla sono passate dal valore di oltre 420 dollari a circa 393 dollari. Questo calo potrebbe continuare nel corso delle prossime settimane. La questione andrà monitorata con attenzione. I risultati finanziari positivi, infatti, non sono stati sufficienti a convincere gli investitori.