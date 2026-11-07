Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Toyota Numeri record per Toyota in Italia

Toyota è, da anni, leader del mercato delle quattro ruote per volumi di vendita grazie a una gamma ricca e completa che riesce a soddisfare appieno le esigenze della clientela. L’azienda nipponica continua a crescere anche in Italia, dove, mese dopo mese, sta rafforzando la sua presenza grazie a ottimi risultati commerciali. La conferma arriva dai dati raccolti nel corso del mese di ottobre. I numeri sono chiari. La Casa nipponica è sempre più apprezzata in Italia.

Un mese da record

Nel corso del mese di ottobre, Toyota ha registrato un totale di 11.263 unità immatricolate in Italia, con una quota di mercato dell’8,6%. Questi numeri confermano il ruolo di leader di Toyota nel nostro Paese. Si tratta, infatti, del brand estero che registra i maggiori volumi.

Da segnalare anche un dato “geografico” molto interessante che viene evidenziato dalla Casa nel suo comunicato ufficiale. Toyota, infatti, è leader in 23 aree metropolitane dove risulta al primo posto nella classifica di vendita.

L’elenco comprende: Roma, Bergamo, Bologna, Monza, Pordenone, Varese, Trieste, Treviso, Padova, Biella, Vercelli, Como, Ferrara, Firenze, Prato, Lecco, Rimini, Campobasso, Cagliari, Nuoro, Reggio Calabria, Ragusa e Palermo.

Un 2026 da protagonista

Toyota sta vivendo un anno molto positivo in Italia. Al termine dei primi 10 mesi, infatti, l’azienda ha superato quota 100 mila unità immatricolate (con i dati di ottobre, il totale è arrivato a 100.865). La quota di mercato è pari al 7,2%. Per maggiori dettagli, è possiilbe consultare l’approfondimento dedicato alle vendite in Italia nel 2026 che fotografano al meglio l’andamento dell’intero settore delle quattro ruote.

Un ulteriore bonus per scegliere Toyota

Ad arricchire le potenzialità future di Toyota in Italia sarà la possibilità di sfruttare un’esenzione dal pagamento del bollo, calcolato sulla potenza del solo motore termico. Questo bonus riguarderà quasi tutta la gamma (Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla, Corolla Cross, Toyota C-HR e Lexus LBX).

Anche Lexus cresce

Lexus, brand premium del Gruppo Toyota, continua a rafforzare la sua presenza sul mercato italiano. Nel corso del 2026, infatti, il marchio ha raggiunto un volume complessivo di 6.035 unità, con un incremento del 10% su base annua. La quota di mercato, invece, è del 2,4%, in crescita rispetto al 2,2% dello scorso anno.

Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Italia, ha commentato in questo modo i risultati: