Il Gruppo Toyota continua a crescere e a rafforzare la sua posizione sul mercato: nel 2025 l'azienda si è confermata leader staccando nettamente Volkswagen

Ufficio Stampa Toyota Toyota guida il mercato delle quattro ruote

Toyota si conferma il punto di riferimento del mercato delle quattro ruote. Il Gruppo nipponico, infatti, è riuscito a conquistare nuovamente la leadership del settore auto in termini di volumi di vendita, staccando nettamente il concorrente principale, ovvero il Gruppo Volkswagen. Si tratta del sesto anno consecutivo che Toyota chiude in cima alla classifica dei produttori. Anno dopo anno, grazie anche a una strategia attenta, con investimenti mirati ed equilibrati nell’elettrico, l’azienda è riuscita a rafforzare la sua presenza in tutti i mercati globali, incrementando il divario sulla concorrenza.

I numeri di Toyota

Il dato interessante, come riportato da ANSA che cita la nipponica Jiji Press, è legato alla distanza tra Toyota e Volkswagen. Il Gruppo giapponese, infatti, ha venduto più auto in undici mesi di quante Volkswagen ne abbia vendute in tutto il 2025. Al termine del mese di novembre 2025, infatti, Toyota ha raggiunto quota 10.327.976 esemplari venduti in tutto il mondo. Con i dati di dicembre, che arriveranno nei prossimi giorni, l’azienda potrebbe superare quota 11 milioni di unità immatricolate sul mercato globale. Nel frattempo, il Gruppo Volkswagen ha chiuso il 2025 con un totale di 8.983.900 unità vendute.

Si tratta di un distacco netto: Toyota ha rafforzato la sua posizione sul mercato, con una strategia vincente, mentre Volkswagen ha registrato un 2025 difficile, per via soprattutto delle difficoltà registrate in Cina dove l’anno si è concluso con un calo dell’8% delle immatricolazioni (-17,4% nel corso del quarto trimestre dell’anno). Anche in Nord America il Gruppo tedesco ha chiuso un anno complicato, con un calo del 10% delle vendite. La nota positiva del 2025 per Volkswagen è rappresentata dalle elettriche. Con quasi un milione di unità vendute, infatti, l’azienda ha chiuso l’anno con un ottimo +32%.

Qualche difficoltà in Europa

Nonostante la conquista della leadership mondiale per il sesto anno di fila, Toyota deve fare i conti con qualche difficoltà sul mercato europeo. In attesa dell’arrivo dei dati definitivi per il 2025, i numeri pubblicati da ACEA (aggiornati a fine novembre) confermano un calo del 6,7% delle immatricolazioni per il Gruppo. Tale calo è legato a doppio filo ai numeri del marchio Toyota, che ha perso il 7,4% rispetto all’anno precedente. Questi dati tengono conto di tutto il mercato Ue, dei Paesi Efta e del Regno Unito. Anche in Italia si registra un rallentamento (in linea con l’andamento del mercato). I dati UNRAE, infatti, confermano un calo dell’1,44% per l’azienda nipponica nel corso del 2025 sul mercato italiano, dove le elettriche sono sempre più diffuse.

Ancora una volta il calo è legato sostanzialmente al marchio Toyota, che deve fare i conti con una flessione delle immatricolazioni pari all’1,79%. Per Lexus, invece, le vendite sono aumentate del 5,62%, anche se la quota di mercato è nettamente inferiore a quella del marchio generalista del Gruppo (7,91% contro 0,42%). I risultati in Europa sono, probabilmente, legati al momento complicato che sta vivendo il settore automotive e all’incertezza sul futuro dell’elettrificazione e delle auto elettriche. Ulteriori dettagli sulle vendite europee di Toyota, con i dati definitivi per il 2025, saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.