Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Toyota Toyota è ancora leader del mercato

Toyota è un punto di riferimento assoluto per il mercato delle quattro ruote a livello globale. Nel corso degli anni, la Casa nipponica ha rafforzato la sua presenza in tutte le aree geografiche, espandendo la sua gamma con una strategia ben pianificata, con un focus sull’ibrido e, più di recente, una serie di modelli pensati per sfruttare la richiesta crescente per le auto elettriche. Gli ultimi dati relativi al primo semestre confermano il ruolo di Toyota che, per la settima volta consecutiva, conquista il titolo di leader del mercato alla fine della prima metà dell’anno.

Un semestre di successi

I dati riportati da ANSA fotografano al meglio la crescita di Toyota in questi anni e il suo ruolo da leader del settore globale per il settore auto. Tra gennaio e giugno, infatti, la Casa ha registrato un totale di 5,39 milioni di veicoli venduti, staccando nettamente i diretti concorrenti. Il Gruppo Volkswagen, secondo nella classifica globale, si deve accontentare di 4,13 milioni di unità distribuite in tutto il mondo. Il divario tra Toyota e la sua concorrente tedesca è, quindi, considerevole e conferma l’ampio margine che il costruttore ha sui diretti rivali.

Un rallentamento da non sottovalutare

Nonostante l’ampio vantaggio, Toyota deve comunque analizzare i dati registrati nel semestre, in considerazione di un evidente rallentamento rispetto al primo semestre dello scorso anno. Le immatricolazioni, infatti, hanno fatto registrare un calo del 2,8%. Alla base di questo risultato, la prima flessione in due anni, c’è una domanda debole in Cina, dove i costruttori locali stanno diventando sempre più forti, oltre alla questione dei prezzi del carburante che hanno avuto un impatto sull’acquisto di nuovi modelli.

A tal proposito, le interruzioni logistiche connesse alla crisi mediorientale hanno inciso anche sulla produzione, scesa dello 0,3% a 5,51 milioni di veicoli. Da segnalare anche che le esportazioni di Toyota dal Giappone verso il Medio Oriente sono crollate del 36%, raggiungendo un valore di circa 104 mila esemplari. Per la Casa nipponica, il rallentamento è legato al mercato estero, con 4,3 milioni di unità distribuite e un calo del 4,5%. Nel mercato interno, invece, la crescita è stata del 4,4%, con un totale di 1,1 milioni di esemplari.

Per quanto riguarda le vendite globali di veicoli elettrificati, grazie alla forte domanda di auto ibride, Toyota ha toccato quota 2,71 milioni di unità, con un incremento del 9,1% su base annua. Volano le elettriche, che incidono ancora in misura marginale per l’azienda. Nel corso del primo semestre del 2026, Toyota ha distribuito circa 193 mila unità di vetture a zero emissioni, arrivando a triplicare i risultati registrati nel corso dello stesso periodo dello scorso anno, grazie anche al successo delle ultime novità.

La distribuzione geografica delle vendite dell’azienda vede un rallentamento in Cina, con vendite in calo del 17%, per un totale di 694 mila veicoli, e in Medio Oriente, con una riduzione del 21,6% e un totale di 218 mila esemplari. In crescita, invece, il Nord America, con 1,45 milioni di veicoli e un miglioramento dello 0,9%. In Europa, come confermato dai dati ACEA, l’azienda ha registrato 479 mila unità immatricolate con un risultato in linea con lo scorso anno.