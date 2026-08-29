Toyota registra un doppio segno meno a luglio: sia le vendite che la produzione, infatti, sono in netto calo rispetto allo scorso anno

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Ufficio Stampa Toyota Toyota rallenta a luglio

È un momento delicato per Toyota. Il Gruppo nipponico, da tempo primo costruttore al mondo per volumi, deve fare i conti con vari fattori esterni che hanno causato un rallentamento delle vendite globali e, nello stesso tempo, una riduzione della produzione, nel corso del mese di luglio. Non si tratta di una crisi ma di un chiaro segnale che il settore delle quattro ruote sta attraversando un periodo particolare. Andiamo ad analizzare tutti i numeri.

Doppio segno meno per Toyota

Per la Casa nipponica, il mese di luglio si è chiuso in negativo. Una rapida analisi dei numeri, infatti, chiarisce l’andamento dell’azienda nel corso del mese. Le vendite sono state pari a 856 mila unità, con un calo del 4,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Da segnalare anche una flessione del 7,6% delle vendite all’estero, pari a 796 mila unità. A pesare su questo risultato è il dato del mercato cinese, che fa segnare una riduzione delle consegne del 24,3%, per un totale di 114 mila esemplari.

Male anche il Medio Oriente, dove le vendite sono calate del 44,5%, raggiungendo un totale di poco più di 27 mila unità. In controtendenza, invece, il mercato del Giappone, con un incremento dell’11% delle vendite e un totale di 151 mila esemplari.

Per quanto riguarda la produzione mondiale, invece, il totale è stato di 828 mila unità, con un calo del 2,1% su base annua. Passando alla produzione fuori dal Giappone, si nota un calo del 9,8%, con un volume complessivo pari a poco più di 500 mila veicoli. Si tratta del terzo mese consecutivo di flessione. A pesare è il rallentamento della produzione in Cina (-32,7%, per un totale di circa 91 mila unità).

Ricordiamo che gli ultimi dati, pubblicati a inizio agosto, confermano il ruolo di Toyota come leader mondiale: attualmente, infatti, i concorrenti sono lontani e non riescono ad avvicinarsi ai volumi dell’azienda nipponica. Per il futuro, però, BYD punta a conquistare la leadership mondiale.

Le cause dei risultati negativi

Il doppio segno meno (produzione e vendite) registrato da Toyota nel corso del mese di luglio è legato a vari fattori che, combinati insieme, hanno causato un sostanziale rallentamento delle attività dell’azienda, sempre produttrice numero uno al mondo per il settore automotive.

Tra gli elementi da considerare c’è il rialzo dei prezzi della benzina. Il caro carburante non è solo un problema italiano ma rappresenta oggi una questione globale, con effetti significativi sull’economia e, quindi, con un impatto diretto sul mercato delle quattro ruote.

Da tenere in considerazione anche il perdurare delle tensioni in Medio Oriente, che hanno contribuito a frenare le attività di Toyota, azienda che punta molto su questa porzione di mercato per continuare ad affermarsi come brand globale.

Un altro fattore determinante è rappresentato dalla Cina, dove si sta registrando un sostanziale calo della domanda nel confronto con lo scorso anno. La combinazione di questi fattori ha avuto un effetto negativo significativo sulle attività del costruttore nipponico.