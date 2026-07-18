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Ufficio Stampa Stellantis Continua il calo del mercato italiano

Brusco stop per le immatricolazioni di veicoli commerciali in Italia. Il mese di giugno 2026, si è chiuso con un drastico rallentamento che segue il dato negativo del precedente mese di maggio, andando a confermare un trend negativo sempre più evidente. Anche il primo semestre dell’anno si chiude con il segno meno. A chiarire l’attuale stato del mercato sono i dati forniti da UNRAE sull’andamento delle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate) in Italia. Ecco tutti i dettagli in merito allo stato di salute del comparto.

Una fase negativa

Il mese di giugno 2026 si è chiuso in negativo per il settore. I dati parlano chiaro: nel corso del sesto mese dell’anno sono state immatricolate poco più di 17 mila unità. Anche se si tratta del miglior mese del 2026 per volumi complessivi, il calo percentuale rispetto ai dati dello scorso anno è evidente.

Il confronto tra giugno 2026 e giugno 2025, si chiude con un calo del 12,1%. Questo risultato segue quanto già visto a maggio 2026, con il segmento dei veicoli commerciali che ha registrato una riduzione del 7,2% su base annua. Il rallentamento delle immatricolazioni è, quindi, evidente ed è confermato anche dai dati sul cumulato annuo.

Nel corso del primo semestre del 2026, infatti, le immatricolazioni di veicoli commerciali in Italia sono state pari a poco più di 94 mila. Il dato in questione si traduce in un calo del 4,3% rispetto ai risultati del primo semestre del 2025. In termini di unità complessive, la riduzione delle immatricolazioni è superiore a 4 mila unità.

Ricordiamo che il 2025 si è chiuso in negativo per il settore, con una flessione percentuale delle immatricolazioni pari al 4,9% nel confronto con i dati del 2024. A meno di sostanziali cambi di passo nel corso del secondo semestre, anche il 2026 sarà un anno molto negativo per il comparto dei veicoli commerciali leggeri in Italia.

Da segnalare, invece, che il mercato delle autovetture segue un trend decisamente differente rispetto a quello dei veicoli commerciali. I dati del primo semestre, infatti, hanno confermato una sostanziale crescita delle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con elettriche e ibride plug-in sempre più protagoniste.

I due settori stanno vivendo una fase molto diversa. Il segmento dei veicoli commerciali ha bisogno di una nuova spinta, anche in considerazione dell’aumento dei costi per le aziende legato al caro carburante, un tema di grandissima attualità nel corso degli ultimi mesi.

I modelli più venduti

Ecco la Top 10 di giugno 2026 per quanto riguarda le immatricolazioni in Italia:

Fiat Ducato: 2.333; Iveco Daily: 1.333; Fiat Doblo: 842; Ford Transit: 831; Ford Transit Custom: 708; Fiat Scudo: 676; Citroen Berlingo: 567; Citroen Jumper: 517; Renault Trafic: 505; Renault Master: 400.

Di seguito, invece, riportiamo la Top 10 del primo semestre del 2026:

Fiat Ducato: 10.201; Iveco Daily: 7.463; Fiat Doblo: 6.413; Ford Transit: 5.406; Ford Transit Custom: 4.901; Fiat Scudo: 4.035; Ford Transit Courier: 2.754; Renault Trafic: 2.587; Ford Ranger: 2.426; Citroen Jumper: 2.018.

Ricordiamo che potete approfondire l’andamento del mercato italiano consultando la classifica delle auto più vendute nel corso del primo semestre del 2026 nel nostro Paese. L’appuntamento con i nuovi dati sul mercato, invece, è fissato per il prossimo mese di agosto.