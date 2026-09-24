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iStock Il settore dei veicoli commerciali leggeri rallenta

Nonostante un buon agosto, periodo tradizionalmente caratterizzato da volumi ridotti rispetto agli altri mesi dell’anno, il settore dei veicoli commerciali leggeri in Italia sta registrando un calo delle immatricolazioni, nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. La conferma arriva dalle proiezioni di UNRAE sui dati del MIMS, aggiornati a fine agosto.

Un mese positivo

Agosto 2026 si è chiuso in positivo per il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri. L’ottavo mese dell’anno in corso, infatti, ha fatto registrare un totale di 8.390 unità immatricolate, con un incremento su base annua del 4,6%.

In termini di crescita percentuale, si tratta del miglior mese del 2026, almeno fino ad ora. La crescita registrata ad agosto interrompe una sequenza di ben quattro mesi negativi per il settore che, nel 2026, ha chiuso soltanto marzo in positivo, con un incremento comunque ridotto (+0,7%).

Il dato di agosto è stato spiegato da UNRAE con queste motivazioni:

“La dinamica positiva di agosto è frutto dell’immatricolazione dei mezzi disponibili in pronta consegna acquistati tramite il piano incentivi varato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e riservato ai veicoli di categoria N1 e N2 fino a 7,2 t. La misura, resa disponibile lo scorso 29 luglio con l’apertura della Piattaforma Invitalia per la prenotazione della tranche 2026, ha fatto registrare il completo esaurimento dei fondi in meno di un’ora dall’attivazione del sistema.”

Il 2026 è negativo

Il parziale annuo per il settore resta piuttosto negativo. Complessivamente, le immatricolazioni sono state pari a 119.152 unità. Il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno conferma un calo del 4,5% con oltre 5 mila unità immatricolate in meno.

Il calo è meno marcato se consideriamo solo il segmento dei privati (-3,5%), mentre il dato relativo al settore del noleggio a breve termine è in controtendenza, con un sostanziale incremento delle immatricolazioni (+20,2%).

Il settore dei veicoli commerciali segue un andamento completamente diverso da quello delle autovetture, segmento protagonista di un ottimo 2026 in Italia, con immatricolazioni in netta crescita, come confermano i dati ufficiali. L’Italia, inoltre, cresce più di altri big market europei.

In calo diesel ed elettrico

Dando uno sguardo alle singole alimentazioni, si nota il calo del diesel, che registra una flessione del 7,2%, mantenendo la leadership del mercato con una quota del 78%. Crescono, invece, le immatricolazioni dei modelli ibridi, con un buon +25,7% e una quota del 10,5%.

Segno positivo anche per il segmento dei modelli plug-in hybrid, con un eccellente +164% ma con un market share che si ferma ad appena il 2,2%. Da segnalare, invece, il rallentamento dei veicoli elettrici, nel confronto con i dati del 2025.

I modelli a zero emissioni hanno raggiunto 5.456 immatricolazioni con un calo del 19,4%. C’è da evidenziare anche che la quota è limitata al 3,7%, in calo di 0,7 punti rispetto a quanto il segmento aveva fatto registrare nei primi 8 mesi del 2025.

I modelli più venduti

In tabella, qui di sotto, sono riepilogati i 10 modelli che hanno raggiunto il maggior numero di immatricolazioni nel corso del mese di agosto 2026:

Modello Immatricolazioni Fiat Scudo 764 Fiat Doblo 671 Fiat Ducato 652 Iveco Daily 448 Ford Transit 394 Ford Transit Custom 381 Mercedes Sprinter 339 Renault Kangoo 269 Ford Transit Courier 264 Renault Master 200

Di seguito, invece, la Top 10 dei veicoli più venduti nel corso del 2026: