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iStock Rallenta il mercato dei veicoli commerciali

Continua il periodo negativo per il settore dei veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate) in Italia. Le immatricolazioni, come confermato dai dati di UNRAE, sono in calo anche nel corso del mese di settembre che rappresenta il settimo mese negativo del 2026. Andiamo ad analizzare i dati.

I risultati di settembre

Nel corso del mese di settembre, il mercato dei veicoli commerciali leggeri in Italia ha registrato un totale di 15.737 unità immatricolate. Questo dato si traduce in un calo del 6,9% rispetto ai risultati dello scorso anno. I risultati del mese annullano la crescita registrata ad agosto.

Il parziale annuo

Per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio – settembre), le immatricolazioni risultano pari a 134.885 unità con un calo del 4,8% rispetto ai dati registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Come sottolinetto in apertura, ben sette mesi dell’anno, su un totale di nove conteggiati, sono stati negativi. Il calo di settembre non è il più marcato (giugno e luglio hanno evidenziato un calo a doppia cifra), ma è significativo e superiore alla media annuale.

Rallentano gli elettrici, volano gli ibridi

Tra i dati del 2026 per il settore dei veicoli commerciali leggeri si registra un vero e proprio crollo per i modelli elettrici, con un calo del 18,3% e poco più di 5 mila unità immatricolate.

Nel frattempo, però, crescono i modelli ibridi, con un ottimo +31% su base annua e un totale di 14 mila unità immatricolate. Bene anche i veicoli ibridi plug-in che fanno segnare quasi 3 mila esemplari distribuiti con una crescita del 134%.

Cala anche il comparto del diesel (senza elettrificazione). Nonostante le oltre 104 mila unità vendute, infatti, il settore deve fare i conti con un calo percentuale che risulta essere pari al 7,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ricordiamo, invece, che il settore delle auto diesel sta vivendo un periodo molto più difficile con un vero e proprio tracollo nel corso del 2026 sul mercato italiano.

Complessivamente, invece, il mercato auto è in crescita, con numeri molto positivi in tutto il 2026.

I modelli più venduti

Di seguito riepiloghiamo quelli che sono i modelli più venduti tra i veicoli commerciali leggeri. Ecco la Top 10 del mese di settembre:

Fiat Ducato: 1.661; Fiat Scudo: 1.216; Iveco Daily: 1.144; Fiat Doblo: 1.079; Ford Transit: 728; Ford Transit Custom: 695; Fiat Panda: 432; Renault Master: 422; Toyota Proace City: 367; Ford Transit Courier: 347.

Ecco, invece, riepiloghiamo la Top 10 del parziale annuo:

Fiat Ducato: 14.090; Iveco Daily: 10.495; Fiat Doblo: 9.257; Ford Transit: 7.337; Fiat Scudo: 6.729; Ford Transit Custom: 6.727; Ford Transit Courier: 3.806; Renault Trafic: 3.473; Ford Ranger: 3.154; Mercedes Sprinter: 2.933.

Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE, ha commentato: