Continua il momento negativo per il segmento dei veicoli commerciali leggeri in Italia. Gli ultimi dati forniti da UNRAE sull’andamento del settore, relativi al mese di ottobre, confermano un ulteriore rallentamento. Nel frattempo, il settore si prepara a registrare modifiche al percorso di decarbonizzazione, con obiettivi più pragmatici e realistici che potrebbero rendere sostenibile la crescita futura. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.
Indice
Un nuovo calo
I dati in tabella riassumono l’andamento delle immatricolazioni su base mensile per i veicoli commerciali leggeri in Italia. Il mese di ottobre, chiuso con oltre 15 mila unità, vede un calo del 10,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Per quanto riguarda il parziale annuo, invece, il calo è del 5,4%.
Analizzando i primi 10 mesi dell’anno, solo in 2 casi si registra un incremento (leggero) delle immatricolazioni. Il trend è ormai chiaro e definito. Il mercato sta rallentando in modo evidente con una progressiva riduzione delle vendite rispetto ai dati raccolti nel corso del 2025. Ecco tutti i dati mensili sull’andamento del comparto:
|mese
|2026
|2025
|var.%
|gennaio
|14.276
|15.070
|-5,3
|febbraio
|15.265
|15.309
|-0,3
|marzo
|17.569
|17.453
|+0,7
|aprile
|15.209
|15.220
|-0,1
|maggio
|15.333
|16.521
|-7,2
|giugno
|17.190
|19.453
|-11,6
|luglio
|15.925
|17.691
|-10,0
|agosto
|8.380
|8.025
|+4,4
|settembre
|15.724
|16.899
|-7,0
|ottobre
|15.574
|17.317
|-10,1
|Totale
|150.445
|158.958
|-5,4
Sul fronte delle motorizzazioni, il mercato mostra segnali di transizione. A ottobre il diesel registra una chiara flessione, scendendo al 75,1% di quota di mercato. In lieve ripresa, invece, i motori a benzina (4,4% nel mese), mentre i veicoli commerciali puramente elettrici (BEV) raggiungono il 5,1% delle preferenze, in crescita rispetto al 3,3% dello stesso mese del 2025. Da segnalare anche l’ottima performance dei veicoli ibridi, che recuperano terreno arrivando a coprire ben l’11,9% del totale. Nel frattempo, il settore delle autovetture continua a crescere, con ottimi dati legati alle immatricolazioni di nuovi veicoli, mentre il settore dell’usato rallenta.
I più venduti
Ecco quali sono i 10 modelli più venduti del mese di ottobre 2026:
|n.
|Marca
|Modello
|Ottobre 2026
|1
|Fiat
|Ducato
|1.633
|2
|Iveco
|Daily
|1.193
|3
|Fiat
|Doblo
|972
|4
|Ford
|Transit
|884
|5
|Fiat
|Scudo
|736
|6
|Ford
|Transit Custom
|638
|7
|Ford
|Transit Courier
|391
|8
|Renault
|Trafic
|384
|9
|Toyota
|Proace City
|376
|10
|Renault
|Master
|369
Di seguito, invece, riepiloghiamo la classifica dei primi 10 modelli più venduti nel 2026:
|n.
|Marca
|Modello
|gen./ott. 2026
|1
|Fiat
|Ducato
|15.722
|2
|Iveco
|Daily
|11.689
|3
|Fiat
|Doblo
|10.230
|4
|Ford
|Transit
|8.222
|5
|Fiat
|Scudo
|7.465
|6
|Ford
|Transit Custom
|7.365
|7
|Ford
|Transit Courier
|4.197
|8
|Renault
|Trafic
|3.857
|9
|Ford
|Ranger
|3.489
|10
|Mercedes
|Sprinter
|3.243
Il commento di UNRAE
Le regole europee sulle emissioni dei veicoli commerciali leggeri si preparano a un cambio di rotta. Con il recente via libera della Commissione Ambiente dell’UE, i nuovi target ambientali risultano nettamente più morbidi rispetto alle proposte iniziali: la riduzione di CO₂ richiesta scende infatti al 35% per il 2030 e si ferma all’80% entro il 2035, accantonando così il controverso obiettivo delle zero emissioni assolute. Il percorso normativo culminerà a dicembre con il voto in plenaria del Parlamento europeo, passaggio cruciale che aprirà le trattative definitive tra i singoli Paesi dell’Unione.
Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE, ha commentato:
Accogliamo con favore l’esito del voto in Commissione ENVI del Parlamento europeo, che accoglie la traiettoria di un percorso di decarbonizzazione pragmatico e su misura per i furgoni, sostenuta da UNRAE in linea con ACEA. Gli obiettivi approvati risultano maggiormente coerenti con lo stato reale del mercato, dove la propensione all’acquisto di mezzi a zero emissioni è ancora molto contenuta.