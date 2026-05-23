Il settore dei veicoli commerciali in Italia sta facendo registrare un calo delle immatricolazioni ma alcuni modelli continuano a mantenere la leadership: ecco quali sono i più venduti

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Ufficio Stampa Stellantis I modelli più venduti in Italia

Il settore dei veicoli commerciali leggeri in Italia sta vivendo un periodo di transizione, con un calo delle immatricolazioni in confronto con i dati dello scorso anno, chiuso in netto calo rispetto all’anno precedente. Il trend è, quindi, evidente. In questo contesto, alcuni veicoli registrano volumi di vendita sensibilmente superiori a quelli di altri e si caratterizzano come i leader del segmento.

Si tratta di un mercato ricco di opzioni e che vede alcuni protagonisti ben precisi. Ci sono, infatti, modelli che riescono a conquistare una porzione significativa delle immatricolazioni, con numeri sempre molto importanti. Di seguito, grazie ai dati forniti da UNRAE, andremo ad analizzare l’andamento del mercato per evidenziare quali sono i veicoli commerciali leggeri più venduti in Italia dopo i primi quattro mesi del 2026.

I più venduti

Il rallentamento del mercato dei veicoli commerciali leggeri non si traduce in rivoluzioni nella classifica dei modelli più venduti, sia per quanto riguarda il mese di aprile che per il primo quadrimestre dell’anno. I “big” del settore, infatti, occupano tutti le prime posizioni.

Ecco quali sono stati i veicoli commerciali più venduti in Italia nel corso del mese di aprile 2026:

Fiat Ducato: 1.868; Iveco Daily: 1.492; Fiat Doblò: 1.281; Ford Transit Custom: 879; Ford Transit: 844; Renault Trafic: 457; Ford Transit Courier: 448; Ford Ranger: 406; Renault Master: 388; Fiat Scudo: 367; Citroen Jumper: 342; Mercedes Sprinter: 292; Renault Kangoo: 292; Peugeot Boxer: 288; Fiat Panda: 263; Toyota Proace Max: 246; Toyota Proace City: 227; Peugeot Partner: 218; Ford Tourneo Custom: 202; Volkswagen Crafter: 188.

Di seguito, invece, è riportata la classifica dei modelli più venduti nel corso dei primi quattro mesi dell’anno:

Fiat Ducato: 6.334; Fiat Doblò: 5.352; Iveco Daily: 4.903; Ford Transit: 3.763; Ford Transit Custom: 3.423; Fiat Scudo: 2.894; Ford Transit Courier: 1.949; Ford Ranger: 1.705; Renault Trafic: 1.483; Fiat Panda: 1.284; Peugeot Boxer: 1.240; Citroen Jumper: 1.227; Renault Master: 1.183; Renault Kangoo: 1.168; Mercedes Sprinter: 1.077; Piaggio Porter Np6: 1.004; Toyota Proace City: 1.002; Citroën Berlingo: 873: Volkswagen Crafter: 871.

Fiat Professional guida il mercato

I dati sulle immatricolazioni aggiornati ad aprile 2026 confermano alcune caratteristiche note da tempo per il settore. Il mercato è guidato da Fiat Professional che può contare su alcuni dei modelli più richiesti in assoluto. Il Ducato, ad esempio, è un vero e proprio punto di riferimento del settore, con un totale di 6.334 unità immatricolate e un ampio margine di vantaggio su tutti i concorrenti.

Da segnalare anche gli ottimi dati del Doblò, leader del suo segmento. In classifica entrano anche lo Scudo e la versione “da lavoro” della Panda, per un totale di quattro modelli nella Top 10. La strategia del brand di Stellantis è ben definita, con modelli dedicati a diversi segmenti di mercato e caratterizzati da un’elevata flessibilità, in modo da poter soddisfare appieno le esigenze di tutta la clientela.

Bene anche Ford, con le diverse evoluzioni del Transit e l’iconico Ranger. A completare la Top 10 troviamo Iveco con il suo Daily e il Renault Trafic. Tra i primi 20 modelli più venduti ci sono gli altri protagonisti del mercato con Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes, Piaggio e Toyota che occupano una porzione significativa del settore. L’appuntamento è ora fissato al prossimo mese per verificare l’andamento del mercato nel corso del mese di maggio.