iStock Sempre più elettriche in Europa

Continua la crescita delle auto elettriche in Europa. Dopo un ottimo 2025, almeno per alcuni mercati europei, anche il 2026 è iniziato nel modo giusto, con immatricolazioni in crescita e una quota di mercato sempre più consistente. Il target di un’elettrificazione completa del mercato è ancora lontanissimo, ma i segnali di miglioramento sono evidenti. Andiamo ad analizzare l’andamento delle immatricolazioni nel corso del mese di gennaio 2026 grazie ai dati forniti da ACEA.

Un mese positivo

Mentre il mercato europeo è in calo (-3,9% per l’Ue e -3,5% per tutto il mercato, considerando anche Paesi Efta e Regno Unito), le auto elettriche continuano la loro crescita e lo fanno con ottimi numeri. A gennaio 2026, in Ue, le immatricolazioni di modelli a zero emissioni sono state pari a 154.230 unità con un miglioramento del 24,2% in confronto ai dati di gennaio 2025.

Considerando tutto il mercato, invece, le immatricolazioni salgono a 189.062 unità e la crescita percentuale risulta essere pari al 13,9%. La quota di mercato, sia per quanto riguarda la sola Ue che per il mercato che comprende anche Efta e Regno Unito, risulta di poco superiore al 19%.

Questi dati arrivano dopo un 2025 molto positivo, come confermano i dati ufficiali sulle immatricolazioni. Lo scorso anno, infatti, sono state registrate 1,8 milioni di unità immatricolate in Ue (+29,9%) e 2,58 milioni in tutta Europa (+29,7%), con una quota di mercato pari a circa il 19% in Europa (poco più del 17% in Ue).

Segnaliamo anche che in Europa sono sempre più diffuse anche le auto ibride plug-in che hanno fatto registrare un ottimo mese di gennaio, gettando le basi per un 2026 potenzialmente da record.

I mercati con più elettriche

Dando uno sguardo alle immatricolazioni nei singoli mercati europei, è facile notare quali sono quelli che stanno trascinando maggiormente l’elettrificazione, facendo registrare mese dopo mese, volumi di vendita significativi. I dati sono, chiaramente, parziali ma ci offrono un primo sguardo a quello che potrebbe essere il 2026 per il settore delle elettriche.

A gennaio 2026, infatti, è la Germania a guidare la classifica di vendite delle auto elettriche con oltre 42 mila esemplari immatricolati (e un incremento del 23,8% su base annua). Bene anche la Francia, che supera di poco quota 30 mila facendo registrare un miglioramento del 52%. Terza posizione per il Regno Unito, con più di 29 mila immatricolazioni e un dato in linea con lo scorso anno.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, le immatricolazioni complessive di auto elettriche sono state pari a 9.423 esemplari con un incremento del 40,7% su base annua. In termini di volumi complessivi, il mercato italiano è stato il sesto mercato europeo per unità vendute di auto a zero emissioni. (oltre a Germania, Francia e Regno Unito anche Danimarca e Belgio fanno registrare più unità vendute).

Si tratta di dati che confermano la crescita delle elettriche in Italia, anche se con volumi ancora inferiori ad altri mercati e con una quota di mercato limitata a poco più del 6%. I margini per migliorare ancora ci sono, ma i dati di gennaio rappresentano, sicuramente, un primo passo in vista di un futuro caratterizzato da sempre più auto elettriche in circolazione sulle strade italiane.