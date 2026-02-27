Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Ecco i dati di gennaio 2026

Il 2026 è iniziato nel modo giusto per il mercato auto italiano. Dopo un 2025 in chiaroscuro, infatti, il settore delle quattro ruote è partito bene con un mese di gennaio caratterizzato da numeri molto positivi e una crescita percentuale superiore a quella degli altri big market. Si tratta di un buon segnale in vista dei prossimi mesi. Nel frattempo, però, l’Europa rallenta. Andiamo ad analizzare, più nel dettaglio, i numeri del mercato del primo mese del 2026 sfruttando i dati forniti da ACEA in merito.

Come sta andando l’Italia

Il mese di gennaio 2026 si è chiuso con oltre 141 mila unità immatricolate e un incremento del 6,2% in confronto con i dati dello stesso mese dell’anno precedente per il mercato italiano. La crescita registrata dal nostro Paese è legata a doppio filo ai risultati ottenuti dai modelli elettrificati.

Le auto elettriche, infatti, registrano un incremento del 40,7%, per un totale di 9.423 unità immatricolate, mentre le auto ibride plug-in arrivano a 11.638 unità immatricolate, con una crescita del 134,2%. Le auto PHEV sono sempre più protagoniste del mercato con l’Italia che sta trascinando la crescita in Europa.

Da segnalare anche una sostanziale crescita delle ibride, categoria in cui rientrano sia le Full Hybrid che le Mild Hybrid. Le vetture elettrificate ma senza un sistema plug-in raggiungono quota 74.422 unità vendute nel corso del primo mese dell’anno con un miglioramento su base annua pari al 24,9%.

Contestualmente, invece, sono in calo sia le auto benzina (-25%) che le diesel (-16,2%), segno che i modelli privi di un sistema di elettrificazione sono destinati a ricoprire un segmento del mercato sempre più piccolo, per far spazio alle ibride e alle elettriche. Il nostro mercato, a poco a poco, si sta mettendo in linea per raggiungere gli obiettivi di elettrificazione, anche se la strada è ancora lunga.

Per scoprire quali sono state le auto più vendute in Italia a gennaio 2026 potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulla Top 10 del mercato.

L’Europa rallenta

A differenza di quanto avviene in Italia, il mercato europeo fa segnare un brusco rallentamento nel corso del mese di gennaio 2026, in termini di nuove immatricolazioni, nonostante i dati positivi per elettriche e ibride.

Il calo è particolarmente marcato per l’Ue dove si registrano 799.625 unità vendute con un calo del 3,9% su base annua. Per quanto riguarda tutto il mercato europeo (Ue + Paesi Efta + Regno Unito), i dati ACEA ci confermano un calo del 3,5% con un totale di 961.382 unità immatricolate.

A pesare sui risultati europei è il rallentamento di due big market come la Germania e la Francia (per entrambi i mercati si registra un calo del 6,6%) che hanno un peso considerevole in particolare sui risultati dell’Ue.

Naturalmente, il mese di gennaio rappresenta ancora un dato parziale poco indicativo e sarà necessario verificare nel corso dei prossimi mesi se il trend evidenziato a inizio anno continuerà. Il mercato europeo sta attraversando una fase molto delicata e l’andamento delle immatricolazioni è da valutare con attenzione, mese dopo mese.

Il prossimo appuntamento con le vendite in Europa è fissato per fine marzo, con l’arrivo dei dati completi relativi al mese di febbraio che si appresta a terminare. Continuate a seguirci per saperne di più.