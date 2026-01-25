Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Gli acquisti di benzina a dicembre 2025 sono da record in Italia

Mentre le vendite di nuove auto prive di elettrificazione si riducono in modo significativo, il 2025 si è chiuso con un forte rialzo della vendita di benzina che ha raggiunto i volumi massimi degli ultimi 15 anni, andando a confermare una tendenza che va avanti già da un po’ e che evidenzia le particolari caratteristiche del mercato italiano delle quattro ruote, costituito da un parco circolante con età media avanzata e con poche vetture elettrificate (soprattutto per quanto riguarda elettriche e ibride plug-in). Ecco tutti i dati disponibili sulla questione.

Un boom per la benzina

I dati Unem riportati da Ansa evidenziano un trend ben preciso del mercato italiano. Nel corso del mese di dicembre 2025, infatti, le vendite al mercato di prodotti petroliferi hanno raggiunto un totale di 4,3 milioni di tonnellate con un incremento del 2,4% su base annua (il confronto è con dicembre 2024) e, quindi, con circa 98.000 tonnellate vendute in più. In particolare, si registra un rialzo del 7,7% per quanto riguarda la benzina che ha toccato, come riporta la fonte, volumi massimidegli ultimi 15 anni, andando a confermare una tendenza che viene definita “strutturale”. Da segnalare anche una crescita del gasolio, che fa segnare un incremento su base annua del 5%. La stessa percentuale di crescita è registrata dal gasolio motori, su cui bisogna considerare anche le nuove accise.

Questo dato viene giustificato da una sostanziale ripresa del traffico di veicoli pesanti, che ha registrato un aumento del 7%, secondo le stime Anas. In calo dello 0,8%, invece, il GPL autotrazione. Il dato complessivo dei carburanti stradali nel corso del mese di dicembre 2025 vede un passo in avanti del 5,4%, pari a 149 mila tonnellate in più. Da segnalare che questo dato è stato registrato a parità di giorni lavorativi ma con una cadenza infrasettimanale delle festività che, secondo le rilevazioni, potrebbe aver favorito gli spostamenti e, di conseguenza, potrebbe aver giocato un ruolo determinante nell’incremento dei consumi di carburante nel corso del mese di dicembre 2025, nel confronto con i dati dello stesso mese di dicembre 2024. I consumi petroliferi totali, dato che comprende anche le attività industriali, registrano un rialzo pari all’1,4% per un totale di 65.000 tonnellate in più.

Calano i prezzi dei carburanti

L’aumento dell’utilizzo dei carburanti si accompagna anche a un calo dei prezzi al consumo che va a confermare la tendenza ribassista che era già stata evidenziata nel corso del mese di novembre (in particolare sul finire del mese). Le rilevazioni confermano un calo del prezzo della benzina che, nel corso del mese di dicembre, ha registrato un calo di 5 centesimi di euro per litro, attestandosi a una media di 1,709 euro/litro. Da segnalare anche un calo ancora più rilevante per il gasolio. In questo caso, infatti, la riduzione è di 7 centesimi al litro, con un dato medio pari a 1,669 euro/litro. Ricordiamo che per il prossimo futuro c’è il rischio di un aumento del prezzo della benzina che potrebbe dipendere da alcune questioni geopolitiche in grado, potenzialmente, di avere un impatto significativo sui costi al dettaglio dei carburanti. Ne sapremo di più in futuro.